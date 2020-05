Lidl: Mann findet Skorpion im Obstregal – hammerhart, was er dann macht!

Es ist die absolute Horrorvorstellung! Beim Griff in die Bananenkiste plötzlich einer riesigen exotischen Spinne in die Augen zu blicken.

Ähnlich geschehen in einem Lidl in Schottland. Dort musste sich ein Mann einer ganz ähnlichen Gefahr in der Realität stellen.

Nach dem Anheben einer Melone entdeckte er einen Skorpion in der Kiste! Der Mann machte noch schnell einen Schnappschuss und postete das Bild aus dem Lidl wenig später auf Facebook. Dort trauten einige Menschen ihren Augen kaum. Über den Vorfall berichtet das englischsprachige „Edinburgh Live“.

Lidl: Skorpion in Melonenkarton -Kunde raegiert

„Heute bin ich also zu Lidl gegangen, um einige Grundnahrungsmittel zu besorgen. Dann dachte ich darüber nach, mir eine Melone zu kaufen, und das habe ich unter einer der Melonen gefunden, die ich mitgenommen habe“, schreibt der Mann aus Edinburgh unter das Bild.

Darauf zu sehen ist eine braune Kiste, in der noch einige Honigmelonen liegen. An der seitlichen Aufschrift erkennt man noch den Schriftzug „Handle with care“ („vorsichtig behandeln“). Doch dort, von wo aus der Mann die Melone angehoben hat, sieht man einen plattgedrückten Skorpion liegen! Gut, keine Spinne, wie in dem oberen Gedankenspiel – aber nah genug dran. Schließlich gehören die Krabbeltiere mit Giftstachel und Scherenhänden ebenfalls zur Familie der Spinnentiere.

„Mit Vorsicht behandeln“

Nachdem der Mann das Bild auf Facebook hochgeladen hatte, ließen die ersten Kommentare nicht lange auf sich warten.

„Es steht doch klar erkennbar drauf: ‚Vorsichtig behandeln‘!

„Ich wette, bei diesem Ding war das Einhalten des sozialen Abstands sicher kein Problem.“

Ein Nutzer erzählt zudem eine verrückte Geschichte, wie er einst mit einem ungebetenen Gast in einem Bananenkarton konfrontiert wurde: „Als wir in der Navy waren, haben wir unsere Vorräte in den ausländischen Häfen gekauft. Der Koch kontrollierte die Bananen, bevor sie in den Kühlraum kamen. Ein Kollege und ich waren auch dabei, um sicher zu stellen, dass die Kühlschränke nicht verrutschen.“

Als der Koch die Box öffnete, hätten sie eine Spinne so groß wie eine Hand entdeckt. „Drei ausgewachsene Männer, die gleichzeitig eine Leiter hochklettern – das war nicht gerade leicht.“

Lidl: Melonen-Käufer bleibt cool

Überrascht hat auch die Reaktion des Melonen-Käufers. Denn er hat die Melone am Ende tatsächlich mit nach Hause genommen! Er sagt: „Im ersten Moment dachte ich nur: Heilige Maria! Was zur Hölle ist das!“ Zuerst habe er zudem keinen Mitarbeiter im Laden gefunden, um ihm das Krabbeltier zu zeigen.

Viele von uns hätten wohl allein beim Anblick einen Schreikrampf bekommen – und die Mitarbeiter wären in diesem Fall allein darauf aufmerksam geworden, dass da etwas nicht stimmt. In einer solchen Situation so entspannt zu bleiben, ein Foto zu schießen und danach seelenruhig mit der Melone unter dem Arm aus dem Lidl herauszuspazieren, beweist echt ein starkes Nervenkostüm.

Lidl: Sind „enttäuscht“

Lidl selbst gab gegenüber „Edinburgh Live“ übrigens an, man sei „enttäuscht“, das der „hohe Qualitätsstandard des frischen Obsts und Gemüses bei Lidl bei dieser Gelegenheit nicht erfüllt wurde.“ Man wolle sich bei allen Kunden aufrichtig entschuldigen. Mit dem Zulieferer der Melonen gebe es nun weitere Untersuchungen.

Na dann: Viel Spaß beim nächsten Einkauf!

Panne bei Netto

