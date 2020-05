Lidl: Mann entdeckt irren Fehler auf Verpackung – „Irgendwie gepennt“

Huch, da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen! Jedes Mal, wenn ein Mann auf die Verpackung eines bestimmten Produktes von Lidl schaut, sticht ihm ein besonderes Detail ins Auge. Der kurioser Fauxpas scheint ihm dabei keine Ruhe zu lassen.

Jetzt hat sich der Kunde deshalb via Facebook an Lidl gewandt.

Lidl: Mann sieht Fehler auf Verpackung

Der Kunde kauft offenbar gerne das Produkt „Kanadische Cranberry Sirup“ bei Lidl. Doch ein Detail macht ihn immer wieder aufs neue fassungslos. Denn Lidl verkauft den „Kanadischen Cranberry Sirup“ von der Marke „Mcennedy“. Er ist sogar original in Kanada hergestellt.

Die Eigenmarke „Mcennedy“ hatte Lidl 2018 zum Superbowl, dem gigantischen Footballfinale in den USA, eingeführt. Doch Produkte wie Pancakes American Style, Erdnussbutter, Pommes, Popcorn und Burgerzutaten verschwanden darauf nicht etwa aus den Regalen. Der Discounter-Riese erweiterte seine Waren-Palette sogar noch.

Die Firma wirbt auf dem Ahornsirup zwar auch für einen „American way“, also die amerikanische Art, nutzt aber für den kanadischen Sirup ein Wahrzeichen, das so gar nicht nach Kanada gehört.

„Euer Marketing hat irgendwie bei Erdkunde gepennt ...“

Und deshalb schreibt der Mann: „Sehr lecker, aber Lidl Deutschland, Euer Marketing hat irgendwie bei Erdkunde gepennt ...“. Denn auf dem Etikett der Flasche ist klar die Freiheitsstatue zu erkennen.

Freiheitstatue in Kanada?

Die liegt allerdings in der amerikanischen Stadt New York. Die Metropole ist zwar an der Ostküste vergleichsweise nördlich angesiedelt, bis zur kanadischen Grenze sind es allerdings doch noch etwa 500 Kilometer Luftline.

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt Lidl die geografische Unzulänglichkeit so: „Unter unserer Eigenmarke 'Mcennedy' mit dem Zusatz 'American Way' bieten wir unseren Kunden im Rahmen unseres wechselnden Aktionssortiments verschiedene typisch nordamerikanische Lebensmittel. Die Freiheitsstatue ist Teil des Eigenmarkendesigns und daher auf allen 'Mcennedy'-Produkten zu finden.“

Die Freiheitsstatue wird damit auch auf der Verpackung des kanadischen Cranberry Sirup bleiben. Aber wichtiger ist dem Mann vermutlich auch der Geschmack. Der soll ja laut eigenen Aussagen durchaus passen.

