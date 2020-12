Lidl macht sich über Aldi lustig – wegen dieser Werbung

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Die beiden Discounter Lidl und Aldi sind zwei große Konkurrenten. Ihr Sortiment ähnelt sich durchaus stark. Wenn der eine ein Angebot einführt, zieht der andere nach. Denn der Kampf um Kunden ist groß.

Lidl macht sich über Aldi-Werbung lustig

Lidl und Aldi - zwei Discounter, zwei ewige Konkurrenten. Jeder von ihnen wird wohl immer alles dafür tun, dass er die Nummer 1 unter den Discountern ist. Und dazu gehört in gewisser Weise auch, dass der eine sich mal über den anderen lustig macht oder einen mitgibt.

Der Discounter machte sich nämlich bei Facebook über die aktuelle Weihnachtskampagne von Aldi lustig. Dabei steht dieses Jahr die kleine Karotte Kai im Mittelpunkt. Und so schreibt Lidl: „Karotten? Zu Weihnachten??! Das war schon eine wichtige Frage in unserem Weihnachtsfilm, die dir sicherlich nicht entgangen ist.“

„Oder doch? Dann gehts hier zum Video“, heißt es weiter. Denn die Aldi-Werbung handelt von einer Karotte, die sich auf einem Weihnachtstisch austobt. Schließlich sitzt eine Familie an dem gedeckten Tisch und genießt das Weihnachtsfest, wobei die Kinder Karotten-Plüschtiere im Arm halten. Aldi wirbt damit für seine Produkte, die ein besinnliches Weihnachtsfest ermöglichen sollen. Um die Karotte war es bei Aldi bereits vor einigen Tagen gegangen. Wegen ihr waren Kunden in Massen in die Filialen gestürmt.

Lidl ändert Meinung

Auf die anfängliche Frage zu Karotten an Weihnachten sagt der Discounter schließlich: „Ja, wieso eigentlich nicht! Wir wissen, dass Karotten gesund sind und sich super für leckere Gerichte eignen.“ Und weiter heißt es: „Falls du jetzt auch auf den Geschmack gekommen bist, dann schau doch mal bei Lidl-Kochen. Da gibts jede Menge leckere Rezepte mit Karotten.“

Damit werben nun also sowohl Aldi als auch Lidl mit einer Karotte für ihre Produkte. Findet Lidl eine Werbung mit Karotten jetzt also doch gut?