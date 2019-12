Lidl: Kundin will beim Discounter einkaufen – dann traut sie ihren Augen kaum, als sie DAS im Laden sieht

Lidl: Beim Einkauf in einer Filiale des Discounters macht eine Frau in Niedersachsen eine erstaunliche Entdeckung. (Symbolbild)

Niedersachsen. Überraschender Fund in einem Lidl in Spelle (Niedersachsen): Bereits am Donnerstag gegen 13 Uhr fiel einer Kundin etwas sehr Ungewöhnliches in der Discounter-Filiale auf.

Die Frau fand bei Lidl einen Käfig vor – darin befand sich ein Hamster!

Lidl: Kundin findet Hamster in Discounter-Filiale

Der skurrile Fund beschäftigt nun auch die Polizei in Spelle. Unbekannte sollen den Hamsterkäfig einfach in der Lidl-Filiale abgestellt haben.

Hinweise auf den Eigentümer des Tieres nehmen die Ermittler unter der 05977/929210 entgegen.