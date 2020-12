Lidl-Kundin überrascht mit seltenen Worten auf Facebook

Kamp-Lintfort. Eine Zerreißprobe für die Nerven: Einkaufen gehen in der Weihnachtswoche. Egal ob Lidl, Edeka, Netto und Co., in dieser Woche stehen die Kunden überall länger in der Schlange vor der Kasse als sonst.

Der Trubel stresst nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter, die sich für die Zeit um die Feiertage ein ganz besonders dickes Fell zulegen müssen. Auch bei Lidl. Wie es in einer Filiale in NRW zugeht, schildert jetzt eine Kundin auf der Facebook-Seite des Discounters.

Lidl: Kundin macht eine überraschende Aussage

Regelmäßig kaufe sie in der Filiale in Kamp-Lintfort ein. Auch ihren Großeinkauf für die Feiertage erledigt die Kundin dort. Anscheinend hatte die Frau mit eben jenem unangenehmen Trubel gerechnet, der üblicherweise zu dieser Zeit in den Geschäften herrscht.

Oft machen die Kunden solcherlei Ärger auf der Facebook-Seite des Discounters Luft, wenn ihnen etwas nicht passt. Das Sonderangebot ausverkauft? Das Klopapier gehamstert? Lange Wartezeiten an den Kassen zu Weihnachten? Die Mitarbeiter des Social-Media-Teams müssen mit den wütenden Nachrichten umgehen.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Eine Kundin überrascht jetzt allerdings mit dem genauen Gegenteil eines solchen Facebook-Beitrags.

Mit ihrem Einkauf bei Lidl in Kamp-Lintfort sei sie sehr zufrieden, und die Weihnachtszeit halte sie für die richtige Gelegenheit, das auch mal so zu kommunizieren. „Immer nett und freundlich. Kein Weg ist zu viel und ein paar nette Worte gibt es auch immer“, lobt sie die Mitarbeiter auf der Facebook-Seite.

Für die Lidl-Filiale in Kamp-Lintfort gab es ein freundliches Kundenlob. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

„Wir haben hier eine tolle Truppe. Fängt bei dem Sicherheitsmann an und hört bei den Leuten im und um dem Laden auf.“ Eine wichtige Sache will sie daher noch loswerden: „Mal ein dickes Danke an das Team in Kamp-Lintfort. Macht weiter so.“

So reagiert Lidl auf die netten Worte

Ein freundliches Lob, über das sich auch das Social-Media-Team bei Lidl freut. „Vielen Dank für die lieben Worte“, antworten sie mit Herzchensmileys auf den Beitrag. Die netten Worte wolle man an die Kollegen in der Filiale weitergeben. (vh)