Lidl-Kundin sauer – im Discounter bietet sich ihr immer dasselbe Bild

Eine Lidl-Kundin ist es satt! Immer, wenn sie im Discounter einkaufen geht, bietet sich ihr dieses eine Bild, das sie sauer macht.

Deshalb hat sie sich nun über Facebook an den Discounter gewandt. Dabei fing alles an mit dem Käsesortiment...

Lidl: Kundin macht immer dasselbe Bild sauer

Lidl warb vor Kurzem mit einem neuen Angebot: Dem veganen Käse von Vemondo. Dabei hieß es: „Weil wir euch zugehört haben, haben wir unser veganes Sortiment sogar nochmal erweitert und jetzt auch Barista Hafermilch und über 350 weitere Produkte im Angebot.“

Daraufhin hagelte es Kritik von der wütenden Kundin. Sie schreibt: „In meinem Lidl (Schwaan) sind die veganen Produkte fast immer nicht verfügbar. Hafermilch schon seit längerem nicht mehr im Sortiment und veganer Aufschnitt ist fast immer ausverkauft.“

Wenn sie die Filialmitarbeiter darauf hinweise, werde ihr gesagt, dass die veganen Sachen nicht gefragt seien. Doch die Frau ist sich sicher: „Wenn sie keiner kaufen würde, wären sie doch in den Regalen!“ „Wirklich traurig“, findet sie und sagt weiter: Und so wird es mit diesem Käse auch sein. Einmalig im Sortiment und dann nicht mehr. Werde wohl auf den Aldi in Schwaan ausweichen müssen...“

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

Im Jahr 1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

Sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

Weltweit sind rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 für Lidl tätig (Stand 2018)

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt die Kundin dann noch: „Auf meine Frage, wann es denn wieder geliefert wird, werde ich auf einen Wochentag verwiesen. Komme ich nur einen Tag später, ist es ausverkauft. Also nix mit der Ausrede, es würde nicht gekauft werden.“

Lidl will Vorfall klären

Die Enttäuschung der Kundin sitzt tief. Lidl sagt daraufhin: „Die Warenverfügbarkeit in unseren Filialen ist für dich als Kunde wie auch für uns als Händler von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind wir dir sehr dankbar, dass du uns deine Erfahrungen aus der Filiale mitteilst. Gerne werden wir dein Feedback mit unserem Fachbereich besprechen, um uns in diesem Bereich zu verbessern.“ Schließlich hat der Discounter noch die Bitte: „Gib uns bei deinem nächsten Einkauf nochmals die Chance, dich positiv von Lidl zu überzeugen.“

Auf Nachfrage dieser Redaktion heißt es außerdem von Lidl: „Die Kundenzufriedenheit steht für Lidl an erster Stelle. Daher kümmert sich unser Kundenservice zuverlässig um die Beantwortung von Kundenanliegen per Mail, Telefon oder auf Facebook.“

Auch in dem Fall der Kundin stehe Lidl im Austausch mit der Frau. Informationen zu individuellen Kundenanfragen wollte der Discounter jedoch nicht weitergeben. Bleibt also nur zu hoffen, dass die Frau die gewünschten Produkte bei ihrem Einkauf vorfinden wird.