Lidl-Kundin beschwert sich über Mitarbeiter – doch das geht nach hinten los: „Deine Schuld“

Diese Aktion einer verärgerten Lidl-Kundin ging nach hinten los: Auf Facebook beschwert sich eine Lidl-Kundin über ihre schlechte Erfahrung während des letzten Einkaufs bei dem Discounter.

Doch statt Zuspruch, hagelte es von den anderen Facebook-Nutzern Kritik an ihrem Verhalten und nicht an dem des Mitarbeiters in der Lidl-Filale.

+++ Lidl: Schock für Kunden in Spanien! DAS kannst du im Discounter nicht mehr kaufen +++

Lidl: Kundin beschwert sich über Mitarbeiter

Der Einkauf bei Lidl verlief für die Frau zunächst in Ordnung, doch an der Kasse stießen ihr gleich mehrere Sachen übel auf.

„Der Kassierer hat gesehen, dass ich meine Waren so auf das Band gelegt habe, dass Schweres vorn und Leichtes hinten ist. Anstatt mal so einen Warentrenner hinzulegen um das Band zu stoppen, schaute der nur zu“ , schreibt sie in ihrem Beitrag.

---------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Der Dsicounter bringt wöchentlich Angebote in einem Prospekt heraus

Wegen Corona gelten besondere Verhaltensweisen im Markt

Die Öffnungszeiten variieren je nach Markt

---------------------------

Als wäre das nicht genug, zuckte derselbe Mitarbeiter nur mit den Schultern, als die Frau zugab, ihre Kundenkarte vergessen zu haben. Für diese ist das an Unfreundlichkeit nicht zu überbieten. „Also das fand ich doch sehr dreist, allerdings typisch für genau diese Filiale“, beschwert sie sich.

An der Kasse fühlte sich die Lidl-Kundin ungerecht behandelt. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Aber mit der Kritik, die ihr selbst danach entgegen schlägt, hat sie wohl nicht gerechnet. Während sie sich im Recht sah, sind die anderen Facebook Nutzer anderer Meinung: „Es ist doch deine Schuld, wenn du es vergessen hast“, kommentiert eine Frau.

Auch andere Kommentare schlagen sich auf die Seite des Lidl-Mitarbeiters: „Du vergisst etwas und der Kassierer soll sich entschuldigen? In welcher Welt lebst du denn bitte?“.

---------------------------

Weitere News zum Thema:

---------------------------

Die Lidl-Kundin versucht sich zu rechtfertigen, schließlich gehe es um das Prinzip. Der Supermarkt selbst schweigt zu den Vorwürfen.

Im Gegensatz zu der Facebook-Nutzerin hat ein anderer Lidl-Kunde einen Mitarbeiter gleich persönlich mit seiner Beschwerde konfrontiert – doch das endete im Eklat, wie du .