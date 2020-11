Lidl-Kundin macht im Discounter beunruhigende Beobachtung: „Was habt ihr euch dabei gedacht?“

Das Discounter wie Aldi oder Lidl Selbstbedienungstheken mit Brot, Brötchen und Gebäck anbieten, ist nichts Neues.

Dass so mancher Kunde sich angesichts der Hygiene nicht immer ganz wohl dabei fühlt, auch nicht. Doch angesichts von Corona bekommt das Thema neue Brisanz. Eine Neuerung bei Lidl tut offenbar ihr Übriges und lässt eine Kundin wüten.

Lidl: Kundin moniert Hygiene an der Brot-Selbstbedienungstheke

Sie ärgert sich auf der Facebook-Seite von Lidl vor allem über eine Sache: „Das hygienische System mit großem großen Löffel, mit diesem man das gewünschte Teil in die mittlere Schiene schieben konnte, war absolut super. Neuerdings wurde das gegen Scheiben mit Öffnung ausgetauscht, wo man vorne mit einer Zange etwas entnehmen kann.“

So praktizieren es auch die meisten Konkurrenten. Lidl hatte das lange anders gehandhabt - zur Zufriedenheit ihrer Kunden.

Denn die Kundin beschreibt eine beunruhigende Beobachtung: „Jetzt habe ich öfter Leute gesehen, die mit der Hand direkt in die Öffnung greifen, außerdem liegt die Ware jetzt natürlich komplett offen und jeder kann dort herein Husten, spucken, atmen (was nicht nur zu Corona zeigen äußerst bedenklich ist).“

So reagiert der Discounter

Sie fragt sich: „Was habt ihr euch denn dabei gedacht?!“

Der Discounter reagiert auf die Kritik mit Verständnis: „Die notwendige Hygiene im Umgang mit unverpackten Lebensmitteln ist uns sehr wichtig! Diese können wir jedoch nur bis zu einem gewissen Grad selbst beeinflussen - wir sind auch auf die Mithilfe unserer Kunden angewiesen. Gerne möchten wir die zuständigen Kollegen auf deine Kritik aufmerksam machen.“

Doch einige andere User pflichten der Kundin bei:

„Du hast vollkommen Recht. Es ist so EKELHAFT und ich wüsste wirklich gern, was Lidl sich dabei denkt, die neuen Regale so offen und unhygienisch zu basteln.“

„Ja, das ist eklig. Hier sehe ich im NP öfter, wenn die Bauarbeiter mit dem dreckigen Ärmel und den ungewaschenen Pfoten bis ganz nach hinten ins Brötchenfach angeln.“

Die Lidl-Kundin kündigt jedenfalls an: „Ich werde mich dort jetzt nicht mehr bedienen.“

Bleibt wohl nur der Weg zum Bäcker...