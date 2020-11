Lidl-Kundin kauft Produkt – dann vergeht ihr der Appetit „Musste ich meiner Katze vorsetzen“

Wer in einem Discounter einkauft, der sollte auf appetitliche und leckere Produkte stoßen. Was eine Frau allerdings bei Lidl erlebt hat, entspricht dem gar nicht.

Nach ihrem Einkauf freute sich die Kundin schon auf ihr Essen, doch plötzlich verging ihr der Appetit. Auf Facebook schreibt sie: „Das musste ich meiner Katze vorsetzen.“

Lidl: Kundin kauft Produkt, dann vergeht ihr der Appetit

Das Gefühl dürfte wohl jeder kennen: Man kauft Lebensmittel ein und freut sich schon total darauf, diese zu verzehren. Wenn sie dann aber so gar nicht den Erwartungen entsprechen, ist die Enttäuschung groß.

Das musste die Lidl-Kundin jetzt selbst miterleben. „Also ich gehe ja gern bei Lidl einkaufen und ich weiß nicht, ob ich die einzige bin, der es auffällt, aber das Hühnerfrikassee aus der der Tiefkühlung, welches ich immer gern gegessen habe, musste ich heute meiner Katze vorsetzen“, schreibt sie. Dazu setzt sie noch einen sich übergebenden Emoji, der verdeutlicht, dass ihr das Essen überhaupt nicht geschmeckt hat.

Weiter sagt die Kundin: „Neue Verpackung und nur noch so gepresster fettiger Mist drin. Seit die Verpackung neu ist, ist der Inhalt scheiße, sorry und nein, ich hab keine komische Packung erwischt. Ich habe es heute zum zweiten Mal probiert, weil ich beim ersten Mal dachte, vielleicht bilde ich es mir ein, aber heute wurde ich eines Besseren belehrt.“ Immerhin habe das Hühnerfrikassee ihrer Katze geschmeckt. „Aber die frisst eh alles. Schade drum“, so die Frau.

Lidl nimmt Kritik auf

Lidl: Der Discounter will den Vorfall überprüfen. (Symbolbild) Foto: imago images / Chai von der Laage

Lidl reagierte zwar auf die Kritik der Kundin, hielt sich aber bedeckt: „Danke für dein Feedback. Schade, dass du dieses Mal mit der Qualität nicht zufrieden bist.“ Weiter bittet der Discounter die Frau um eine private Nachricht mit der Nennung der konkreten Filiale, damit Lidl das Anliegen an den zuständigen Fachbereich weitergeben könne.

Ob die Kundin das besagte Hühnerfrikassee von Lidl erneut probieren, oder sich aber nach einer Alternative umschauen wird, bleibt unklar.