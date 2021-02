Lidl: Kundin kauft FFP2-Masken – als sie die Packung öffnet, kann sie nicht glauben, was sie sieht

Lidl: Kundin kauft FFP2-Masken, doch kann nicht glauben was in der Verpackung steckt.

Lidl sorgt immer wieder für kleine Sensationen in der Supermarktwelt. Erst kürzlich musste ein Kunde wohl zweimal hinschauen, als er diesen Belag auf einer Pizza sah (>>> erfahre hier welche Pizzakreation Lidl nun im Sortiment hat).

Aber zumindest handelte es sich nicht um eine Mogelpackung. Obwohl eine Kundin in einer Lidl-Filiale in Rheinberg mit einer gewissen Anzahl rechnete, erhielt sie nur die Hälfte.

Lidl: Kundin kauft Mogelpackung

Vier statt zwei. Ein neues Konzept von Lidl? Wohl eher nicht. Eine Kundin erledigte ihren gewöhnlichen Wocheneinkauf und wollte im Lidl neue FFP2-Masken erwerben. Diese gehören neuerdings ja zu unserem Alltag wie der Gang zum Bäcker.

Als sie die Viererpackung dann zu Hause öffnete musste die Dame festellen, dass zwei der vier Packungen leer waren:

„Ich habe FFP2 Masken beim Lidl in Rheinberg gekauft. Von vier Tütchen waren leider nur zwei gefüllt. Ich denke es ist eine Fehlproduktion der Hersteller da die Tütchen in denen keine Maske ist nicht geöffnet wurde und noch original zugeschweißt sind. Es handelt sich um die FFP2 partikelfiltrierende Halbmaske“, teilt die Kundin in einem Kommentar auf Facebook mit.



Wir wollten es genauer wissen und fragten bei Lidl nach. Die Filiale in Rheinberg meldete sich auch, aber wollte keine genaueren Informationen zu dieser „individuellen Kundenanfrage“ beantworten.

Lidl gibt keine Auskunft über Vorfall

„Die Kundenzufriedenheit steht für Lidl an erster Stelle. Daher kümmert sich unser Kundenservice zuverlässig um die Beantwortung von Kundenanliegen per Mail, Telefon oder auf Facebook. Auch in dem von Ihnen genannten Beispielen stehen wir im Austausch mit dem Kunden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu individuellen Kundenanfragen keine Informationen an Dritte weitergeben.“



Es bleibt nur zu hoffen, dass die Kundin wenigstens eine Entschädigung für diese Mogelpackung erhalten hat.

