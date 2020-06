Lidl: Kundin freut sich auf Produkt und wird bitter enttäuscht: „Ein wenig frustrierend“

So wie andere Discounter kündigt auch Lidl vorab schon seine Wochenangebote zum Beispiel in Werbeprospekten an. Eine Kundin schaute in ein solches Prospekt von Lidl und freute sich auf das angebotene Produkt.

Doch plötzlich wurde die Frau bitter enttäuscht, wie sie auf Facebook erzählt.

Lidl: Frau freut sich auf Produkt, dann wird sie bitter enttäuscht

Vorfreude ist bekanntermaßen groß. Wenn man dann allerdings enttäuscht wird, ist es umso schlimmer. Genau diese Erfahrung machte die Kundin nun bei Lidl.

Sie hatte im Prospekt Achselshirts für Damen gesehen und sich bereits auf diese gefreut, bevor alles anders kam. Sie fragt Lidl deshalb: „Kann es sein, dass bei den Achselshirts für Damen etwas schief gelaufen ist?“

----------------------------

----------------------------

Eigentlich habe sich die Frau auf die Farbkombinationen wie sie im Prospekt dargestellt waren, gefreut, wie sie weiter schreibt. Doch dann die bittere Enttäuschung: „Erhalten habe ich dann Rot mit zweimal Schwarz und Lila, Flieder, Weiß.“

Zwar habe die Frau die Achselshirts dennoch gekauft, „aber irgendwie doch ein wenig frustrierend, wenn man sich auf völlig andere Farben gefreut hat“, beklagt sie.

Lidl: Plötzlich war es vorbei mit der Freude der Frau. (Symbolbild) Foto: imago images / osnapix

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

----------------------------

Lidl reagiert auf Enttäuschung der Kundin

Lidl reagierte schnell auf das Anliegen der enttäuschten Kundin. Der Discounter schreibt: „Wir bedauern sehr, dass du nicht die gewünschten Farben in deiner Filiale erhalten hast.“ Konkreter äußerte sich der Discounter bisher allerdings nicht. Er bittet die Frau darum, eine Nachricht mit der genauen Adresse der Lidl-Filiale sowie ein Foto der gekauften Shirts zu schicken.

Ob die Kundin tatsächlich noch die Achselshirts in ihren gewünschten Farbkombinationen erhalten wird, ist unklar. (nk)