Lidl: Kundin will im Discounter zahlen – dann der Schock: „Fühle mich verarscht“

Mit der neuen Lidl-Plus-App will der Discounter seinen Kunden mehrere Vorteile beim Einkaufen bieten.

Doch so ganz problemlos scheint die digitale Kundenkarte auf dem Smartphone noch nicht zu funktionieren. Diese Erfahrung hat eine Lidl-Kundin in Wuppertal gemacht – und ihrem Frust anschließend auf Facebook Luft gemacht.

Lidl: Frau will mit neuer App einkaufen – und wird bitter enttäuscht

Die Kundin wollte beim Einkauf in der Filiale in Wuppertal-Hahnerberg ihre Lidl-Plus-App zum Bezahlen einsetzen. Seit kurzem könne sie in der App ihre Filiale auswählen und ging dementsprechend davon aus, sie auch beim Einkauf nutzen zu können. Mehrere Coupons und Aktionen aus der App wollte sie an der Kasse einlösen, darunter eine gratis Apfeltasche sowie ausreichend Warenwert, um noch weitere Gutscheine einzulösen.

Doch an der Kasse begann dann das Chaos. „Die Kassiererin wusste nicht, wie die App eingesetzt wird und rief den Filialleiter“, berichtet die Kundin. „Dieser sagte, die App gelte erst ab September in dieser Filiale.“ Komischerweise konnte sie die Filiale aber bereits in der App auswählen. „Meine Bitte, meine Karte vor den neu installierten Scanner zu halten, wurde mir vehement verwehrt“, beschwert sich die Frau auf Facebook. „Wirklich ärgerlich, denn so entgeht mir ein Rabatt von 5,79 Euro. Der 5-Euro-Gutschein ist nur 14 Tage gültig und wird für mich nun verfallen.“

Liegt es an der App oder an der Filiale?

War die Wuppertaler Filiale einfach nicht ausreichend über die neue Lidl-Plus-App informiert? Oder gilt die digitale Kundenkarte dort tatsächlich erst ab September? „Ich als Kunde fühle mich gerade einfach nur verarscht, weil ich extra meinen Einkauf in Ihrem Unternehmen getätigt habe, um Rabatte zu bekommen“, schreibt die verärgerte Kundin.

Seit dem 13. Juni läuft in Berlin und Brandenburg die Testphase für die Lidl-Plus-App. Foto: Lidl

-------------------------------------

Das bietet die Lidl-Plus-App:

Digitale Kundenkarte: QR-Code zum Scannen an der Kasse

Exklusive Lidl Plus Coupons: Vergünstigungen auf ausgewählte Produkte

Lidl Plus Angebote: Wöchentliche Highlight-Artikel in der Filiale

Digitaler Kassenbon: Speicherung in der App

Rubbellose: Digitales Rubbellos nach jedem Einkauf

Filialfinder: Die nächstgelegene Filiale schnell und einfach finden

Auch die regulären Prospekte sind in der App abrufbar

Verbraucherschützer bemängeln, dass Lidl die Daten der einzelnen Kunden sammelt, um ihnen personenspezifische Angebote zukommen zu lassen

-------------------------------------

+++ Lidl-Plus-App kommt – wir sagen dir, ob sich das für dich lohnt! +++

Lidls Antwort auf Facebook bleibt wenig aussagekräftig: „Das ist ärgerlich, dass es beim Kassiervorgang zu einem Fehler gekommen ist. Das darf nicht passieren.“

Funktioniert die Lidl-Plus-App schon in ganz Deutschland?

Auf der Website der neuen Lidl-Plus-App steht der Hinweis: „Nur in Berlin & Brandenburg“. Und auch in den Facebook-Kommentaren unter dem Post der Wuppertaler Kundin heißt es in einer Antwort, die Coupons seien nur in diesen beiden Bundesländern gültig. Jedoch regt sich direkt Widerspruch: Zwei Nutzer aus Bayern und Baden-Württemberg berichten, dass das Einlösen mittlerweile auch in ihren Filialen funktioniert.

-------------------------------------

Mehr News zu Lidl:

-------------------------------------

Unsere Redaktion hat bei Lidl diesbezüglich nachgefragt. „Wir testen Lidl Plus bereits seit Juni 2019 in Berlin und Brandenburg und haben den Test routinemäßig auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet, um die volle technische Funktionsfähigkeit sicherzustellen“, teilte Pressesprecher Mario Köhler mit. „Dieses Vorgehen hat sich bereits in anderen Lidl-Ländern als sinnvoll erwiesen. Damit bereiten wir uns darauf vor, zu einem späteren Zeitpunkt deutschlandweit zu starten.“

Genauere Angaben zu Terminen oder der Verfügbarkeit der App in einzelnen Bundesländern machte der Discounter in seiner Antwort nicht. (at)