Lidl: Kundin bestellt im Onlineshop – als sie die Ware erhält, ist sie empört „Muss DAS sein?“

Die Abende werden länger. Ganz klar: Die Zeit ist reif für gemütlich-stimmungsvolle Lichterketten! Das hat sich auch Lidl-Kundin Andrea gedacht, die zum Glück im Prospekt des Discounters ihres Vertrauens das passende Modell erspäht hat.

Weil die Stimmungslichter allerdings nicht in den Filialen erhältlich waren, bestellt sie diese kurzerhand im Lidl-Onlineshop. Doch der sorgte neben der neuen Beleuchtung außerdem für jede Menge Ärger...

Lidl: Bestellung im Onlineshop regt Kundin auf – das steckt dahinter

Denn obwohl die Lichterketten gefallen, gibt es für Andrea ein großes „Aber“.

Anstatt das vergleichsweise kleine Produkt in einem einzigen Paket zu verschicken, versendete Lidl die Dekoration in zwei unterschiedlichen Lieferungen. In jedem der Kartons eine Lichterkette und dazu eine große Menge Füllmaterial, damit nichts rutscht.

Mit den Lichterketten von Lidl will Andrea Gemütlichkeit in die dunkle Jahreszeit bringen. (Symbolbild) Foto: imago images

Verpackung erzeugt Missmut – so reagiert der Discounter

„Muss DAS sein?“, fragt sich Andrea. „Muss man zwei kleine Päckchen getrennt in jeweils eine DinA4 Kiste packen und ausliefern?“ Dabei werde viel zu viel Verpackungsmaterial verschwendet, findet die Kundin.

Laut Lidl muss das in diesem Fall leider tatsächlich so gehandhabt werden. „Wir haben mehrere Lager in Deutschland. Je nachdem welche Produkte du bestellst, kann es vorkommen, dass die Artikel aus verschiedenen Lagern kommen“, erklärt das Facebook-Team.

Kundin mit dringender Aufforderung

Aus logistischen Gründen gebe es keine andere Möglichkeit, als den Versand hin und wieder so zu organisieren. Immerhin: „Die Kollegen versuchen immer, die Verpackung an die Artikelgröße anzupassen. Leider ist dies nicht immer möglich.“

Für die Kundin völlig unverständlich: „Bitte überdenkt doch euer Verpackungssystem einmal ausgiebig! Sowas macht mich echt stocksauer.“ (vh)