Lidl: Kundin bestellt im Online-Shop – sie kann nicht glauben, was dann passiert! „Reinstes Chaos“

Gerade in der aktuellen Corona-Zeit ist das Einkaufen mehr Pflicht als Spaß. Langes Bummeln, das lange Betrachten von Waren und das Lesen von Zutaten sind mit Schutzmaske und das Achten des Mindestabstand-Einhaltens unkomfortabel. Wie gut, dass die großen Discounter wie Lidl auch Online-Shops mit Lieferservice anbieten.

In der Facebook-Gruppe von Lidl kritisiert sie den Discounter, geht mit ihm hart ins Gericht. Sie schreibt: „Leider hat Lidl einen furchtbaren Online-Shop und Service, reinstes Chaos. Zwar sind die Mitarbeiter nett, aber die Abläufe sind chaotisch. Mir wurde eine falsche Spülmaschine geliefert und dann erhielt ich etliche E-Mails mit widersprüchlichen Inhalten und einer neuen Ersatzbestellung, die von Mitarbeitern und nicht von mir getätigt wurden.“

Doch das sei nicht das Ende vom Chaos. Sie schreibt weiter: „Die Spedition hat die Spülmaschine nach drei Tagen immer noch nicht abgeholt... unglaubliches Chaos! Auch eine andere Bestellung hatte ich dann nach dem ganzen Chaos storniert und sie wurde dann trotzdem abgeschickt und eine Rechnung hinterher, obwohl ich schon den Retourschein (von Lidl selbst erstellt) ausgedruckt hatte.“

Lidl entschuldigt sich

Ihr knallhartes Fazit zum Schluss: „Lidl nie wieder online! Echt schade, denn sonst hat Lidl so tolle Angebote und Lebensmittel.“ Das Risiko, eine Stammkundin zu verliert, will Lidl natürlich nicht eingehen.

Das Social-Media-Team antwortet ihr prompt, schreibt: „Hallo, vielen Dank für deine direkten Worte. Es tut uns leid, dass du negative Erfahrungen bei deiner Bestellung in unserem Online-Shop gesammelt hast. Gerne werden wir den Umstand prüfen lassen, dazu benötigen wir dein Anliegen in einer privaten Nachricht, um es an die zuständigen Kollegen weiterzuleiten. Besten Dank für dein Verständnis, dein Lidl-Facebook-Team.“

