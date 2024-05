Lidl-Kunden machen es immer wieder – dabei ist es streng verboten

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, der hofft darauf, einen möglichst gut gefüllten Einkaufswagen mit nach Hause zu nehmen, ohne an der Kasse allzu tief ins Portemonnaie greifen zu müssen. Doch auch wenn der Discounter an der einen oder anderen Stelle Rabatt-Aktionen anbietet, mussten Kunden in den letzten Monaten wohl oder übel feststellen, dass die Preise in die Höhe geklettert sind.

So manch einem kommt es da ganz schön gelegen, dass ein Trick ordentlich Geld einspart. Doch ist das überhaupt erlaubt?

Lidl-Kunden versuchen es mit allen Tricks

Viele zücken beim Bezahlen noch vor der EC-Karte oder einzelnen Scheinen ihre Kundenkarte, um bei jedem Einkauf einiges an Geld zu sparen. Wer bei Lidl mal vergisst, den Mitarbeitern die Karte unter die Nase zuhalten, wird meist mit einem freundlichen „Haben Sie eine Kundenkarte?“ noch mal darauf hingewiesen. So manch ein Sparfuchs hält seine eigene Karte allerdings auch schon mal für die Einkäufe seiner Mitmenschen hin. Doch darf man das überhaupt?

Ob für fremde andere Kunden, die in der Kassenschlage die Frage nach der Kundenkarte verneinen oder für Freunde und Familienmitglieder – viele Kunden versuchen sich Rabatte ganz nach dem Motto „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ einzuheimsen. Doch dürfen Lidl-Kunden, die ihre digitale Kundenkarte in der „Lidl Plus App“ gespeichert haben, diese dazu verwenden, sich Extra-Rabatte von anderen Kunden zu sichern?

Der Discounter hat dazu eine klare Meinung.

Je öfter die Kundenkarte gescannt wird, desto mehr Rabatte und Coupons können Lidl-Kunden erwarten. Auch wenn es also durchaus attraktiv wäre, die Karte auch bei fremden Einkäufen hinzuhalten, lehnt Lidl dieses Vorgehen strikt ab. Die Funktion sei nämlich explizit nicht auf das Teilen mit anderen Kunden ausgerichtet. Im Falle einer missbräuchlichen oder betrügerischen Verwendung könnte es sogar zu einer Sperrung des eigenen Accounts kommen.