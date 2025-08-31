Lidl-Mitarbeiter regt sich über Verhalten der Kunden auf – „Das ist pervers“

Eines ist klar: Als Mitarbeiter bei Lidl, Netto und Co. muss man einiges erdulden. Regelmäßig gehen Kunden den Beschäftigten mit ihrem Verhalten gehörig auf den Senkel. Von Respektlosigkeiten bis hin zu „Tricks“, die den Mitarbeitern die Arbeit schwer machen, ist alles dabei.

Das Verhalten der Kunden erreicht immer wieder einen neuen Höhepunkt, den viele sich gar nicht auszumalen vermögen. Einem Lidl-Mitarbeiter platzt jetzt allerdings der Kragen und er lässt seinen Emotionen freien Lauf.

Lidl-Mitarbeiter spricht Klartext über Kundenverhalten

„Alltag im Einzelhandel“ schreibt der Lidl-Mitarbeiter über das TikTok-Video, das aktuell hohe Wellen schlägt – über 225.000 Menschen haben das Video bislang angeklickt. Viele können gar nicht fassen, was sie dort sehen. In dem Video zeigt der Mitarbeiter einen Einkaufswagen, der völlig demoliert zurückgelassen wurde: Der Griff ist in der Mitte durchgebrochen und die vordere Seite, an der der Kindersitz befestigt ist, vollständig herausgetrennt worden. „Also, das ist pervers“, findet der Mitarbeiter kopfschüttelnd.

Der Zustand des Einkaufswagens ist so unglaublich, dass den Lidl-Mitarbeitern fast die Worte fehlen. Ein bisschen mit Humor nehmen sie es allerdings doch: „Das ist wie in ’nem T5. Da kannst du die Kindersitze so verstellen“, vergleicht der Beschäftigte vor der Kamera. „Neu bei Lidl: Mit verstellbaren Kindersitzen“.

Mitarbeiter und Kunden können es nicht fassen

Das Kundenverhalten schockiert den Mitarbeiter sichtlich und er kann sich gar nicht vorstellen, wie der Einkaufswagen so krass demoliert werden konnte. Seine These: Jemand hat sich auf den Griff gestellt. „Ich verstehe das nicht“, sagt er fassungslos.

Auch die User in den Kommentaren rätseln, wieso Kunden sich so verhalten. „Wie kriegt man das nur hin“, fragt ein User baff. „Hoffe, dass ihr Kameraaufnahmen habt und damit Schadenersatz einklagen könnt. So ein Einkaufswagen soll ja nicht gerade billig sein, hab ich mal gehört. Schön, dass ihr das mit Humor nehmen könnt. Dennoch traurig, dass Menschen sowas machen“, heißt es in einem anderen Kommentar. Humor ist wohl die einzige Möglichkeit für den Lidl-Mitarbeiter, nicht vollständig die Fassung zu verlieren.