Kunden blicken in die Tiefkühltruhe – sofort ist klar, was Lidl vorhat

Ab dem 10. November können Kunden von Lidl in einigen Regionen aus neuen tiefgekühlten Fertiggerichten wählen. Das Besondere: Die „Mix & Match“-Produkte bestehen aus einzeln verpackten Zutaten, wie saftigen Hähnchenstreifen, proteinreichen Tofu-Würfeln oder buntem Gemüsereis.

So können sich Einkaufsprofis ihre Lieblingsgerichte einfach selbst zusammenstellen und blitzschnell auf den Tisch zaubern.

Neue Sorten in der Tiefkühltruhe bei Lidl

Die praktischen Tiefkühl-Komponenten sind ideal für alle, die auch bei wenig Zeit gesund und bewusst genießen möchten. Zusätzlich bringt Lidl tiefgekühlte High-Protein-Snacks wie Bowls und Proteineisriegel ins Sortiment. Bei den neuen Artikeln zeigen sich Qualität, moderne Ernährung und Bequemlichkeit als harmonisches Trio, das Lidl-Kunden überzeugen soll.

„Eine bewusste Ernährung wird somit auch für die Kunden einfacher, die wenig Zeit für die Essenszubereitung haben“, erklärt Christoph Graf. Die neuen Produkte machen nicht nur Lust auf abwechslungsreiche Mahlzeiten, sondern passen auch perfekt zu einem gesunden und nachhaltigen Lifestyle – besonders für die schnelle Küche.

Lidl setzt auf Planetary Health Diet

Lidl beweist mit diesem neuen Sortiment erneut, wie wichtig dem Unternehmen die Ernährung der Zukunft ist. Das „Planetary Health Diet“-Leitbild spielt dabei eine Schlüsselrolle: Bis 2050 möchte Lidl das Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln in seinen Märkten weiter ausbauen und so den Weg für nachhaltige Ernährung ebnen.

Christoph Graf betont: „Hierbei ist mir besonders wichtig: Wir lassen den Kunden die Wahl, für welche Produkte sie sich entscheiden. Mit unserem Angebot können sie eine nachhaltigere Auswahl zu einer bewussten und gesunden Lebensweise treffen und neue Ernährungsweisen ausprobieren.“ Lidl sieht sich einmal mehr als Vorreiter, wenn es um moderne Lebensmittellösungen geht.

Die neuen tiefgekühlten Mix & Match-Produkte sowie High-Protein-Snacks spiegeln diesen Anspruch deutlich wider. Bewusstes Essen, hochwertige Zutaten und einfaches Handling werden perfekt kombiniert – für alle, die ihre Ernährung nachhaltig und zeitsparend gestalten möchten. Lidl gibt damit die Richtung vor und bringt frischen Wind in die Regale der Tiefkühl-Abteilung.