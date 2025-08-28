Lidl-Mitarbeiter zeigt nervige Kunden-Maschen auf – es wird dreist

Wer schon einmal im Einzelhandel gearbeitet hat, wird es wohl bestätigen können: Die Arbeit ist hart und die Kunden nicht immer nur freundlich. Doch braucht man hier etwa ein echtes Überlebenstraining, bevor man den Job beginnt? Ein Mitarbeiter bei Lidl ist sich da ziemlich sicher.

Bei der Einarbeitung einer Kollegin herrscht ein hartes Regiment. Und die nervigen Maschen der Kunden werden dabei schonungslos aufgedeckt.

Mitarbeiter von Lidl prangert nervige Kunden-Maschen an – der Tonfall ist wie beim Militär

In einem aktuellen TikTok-Video erklärt ein Lidl-Mitarbeiter einer Kollegin, was sie bei verschiedenen Kunden-Maschen tun soll. Dabei ist der Ton rau, fast wie beim Militär. Die Kollegin wird nämlich durchgängig mit „Rekrut“ angesprochen. Erstes Nerv-Thema: Der Kunde gibt einen 100-Euro-Schein ab, obwohl der Einkauf nur 1,99 Euro kostet. Frage an die Mitarbeiterin: „Wie reagieren Sie?“ Ihre Antwort: „Kasse auf?!“ Daraufhin wird der Lidl-Mitarbeiter deutlich: „Falsch! Sie starren ihn so lange an, bis er Kleingeld rausrückt!“ Spätestens jetzt ist klar, dass das Video nicht so ganz ernst gemeint ist.

Doch die nervigen Kunden-Maschen gibt es tatsächlich. Daher werden sie weiter aufs Korn genommen. Zweite Situation: Der Pfandflaschen-Automat ist kaputt, aber der Kunde will unbedingt seine 50 Flaschen loswerden. Die Idee den Techniker zu rufen wird direkt abgeschmettert. Besser: Liebevoll auf den Automaten hauen, bis er wieder Respekt hat. Die dritte gestellte Szene dreht sich um die beliebten Kundenkarten. Der imaginäre Kunde soll eine ganze Armada an Karten dabei haben. Aber anstatt alle durchzutesten, empfiehlt der Mitarbeiter seiner Kollegin bei Lidl eine zu scannen und zu hoffen, dass es die richtige ist.

Am Ende wird’s richtig absurd

Auch immer schön: Der Kunde steht zwar bereits vor dem Milchregal, fragt einen Mitarbeiter aber trotzdem, wo die Milch ist. Tipp vom Lidl-Mitarbeiter aus dem TikTik-Video der „familie_kublik“: demonstrativ zur Milch gehen und drauf zeigen.

Richtig absurd wird’s dann bei dem Einkaufswagen, der mitten im Weg steht. Anstatt den Kunden höflich zu bitten, ihn wegzunehmen, sollen die Mitarbeiter bei Lidl wie ein Ninja drunter krabbeln. Na das klingt wirklich wie ein Überlebenstraining!