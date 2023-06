Lidl-Kunden prügeln sich um diese Sonderware – jetzt will der Discounter nachlegen

Die Inflation hat nicht nur Kunden von Lidl die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Auch in anderen Supermärkten und Discountern hat sie zugeschlagen und bei vielen für Ebbe im Portemonnaie gesorgt.

Um seinen Kunden trotz schwieriger Lage die ein oder andere Freude zu machen, hat sich der Discounter-Riese jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Lidl hat anlässlich seines 50. Geburtstags seine eigene Retro-Kollektion auf den Online-Markt gebracht. Mit durchwachsenem Ergebnis.

Lidl-Kunden fassungslos: „Ausverkauft“

Am Montag (5. Juni) war es endlich soweit. Dann ging die eigens designte Lidl-Kollektion an den Start. Nur online konnten Kunden eines der poppig bunten Teilchen, die an die 80er- und 90er-Jahre erinnern sollen, ergattern. Doch schon vorm offiziellen Verkaufsstart meldeten sich zahlreiche Kritiker zu Wort (wir berichteten).

„Ich dachte, was sind denn das für Faschingsklamotten – wer kauft denn so was?“, „Oh ne, sowas Hässliches“ oder „Lidl, hört auf mit den Scheußlichkeiten“ – zahlreiche Kunden gingen mit der Discounter-Kollektion hart ins Gericht. Aber scheinbar teilten nicht alle den Geschmack der kritischen Kundschaft. Denn nur wenige Stunden nach offiziellem Verkaufsstart sollte sich zeigen: „Ausverkauft.“

Weitere News:

Lediglich sieben von insgesamt 14 Teilen gibt es aktuell noch zu kaufen (Mit Stand vom 8. Juni). Wer einen der gelben Lidl-Hüte, einen Regenponcho oder eine Bauchtasche im Discounter-Design ergattern wollte, schaut derzeit in die Röhre. Während einige Artikel mit dem Hinweis „Online ausverkauft“ jegliche Hoffnungen zerschlagen, lässt ein anderer dagegen aufhorchen.

Legt der Discounter nochmal nach?

Denn auch die Kennzeichnung „Demnächst bestellbar“ prangert plötzlich an einigen ausverkauften Produkten. Dazu heißt es in der Produktbeschreibung außerdem: „Ausgewählte Varianten werden bald wieder auf Lager sein. Möchtest du wissen wann? Wähle deine bevorzugte Variante aus und wir werden dich informieren.“

Und die Frage „Wann?“ scheint vielen Kunden jetzt auch unter den Nägeln zu brennen. Zwar haben es einige ausverkaufte Artikel bereits zu horrenden Preisen auf Online-Plattformen wie Ebay oder Vinted geschafft. Doch wer eines der begehrten Produkte zum Discounter-Preis haben will, muss sich unter Umständen noch einige Zeit gedulden. Eine Nachfrage dieser Redaktion bei Lidl, ab wann die ausverkaufte Ware wieder aufgestockt werden wird, blieb bislang unbeantwortet (Mit Stand von 8. Juni).