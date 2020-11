Lidl-Kunden haben plötzlich alle dasselbe große Problem – „Hatte auch gerade einen Schock“

Um die Kunden möglichst zufrieden zu stellen und sie zu überzeugen, möchte auch Lidl einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.

Das gilt für den Einkauf vor Ort, aber auch für alle anderen Produkte von Lidl. Am Montag hatten aber plötzlich viele Kunden des Discounters ein großes Problem.

Lidl-Kunden haben plötzlich alle dasselbe Problem

Zuerst meldete sich eine Kundin über Facebook bei dem Discounter. Ihr folgten aber direkt noch weitere Kunden. Sie beschwerten sich über das Mobilfunk-Angebot.

--------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

---------------

Neben den Einkaufsmöglichkeiten bietet der Konzern – wie auch andere Discounter – weitere Dienstleistungen an. Zu diesen gehört in Deutschland auch die Mobilfunkeigenmarke „Lidl Connect“. „Lidl Connect“ dient dem Unternehmen zum Vertrieb von Prepaidprodukten. Genau dort gab es am Montag ein weitreichendes Problem für viele Kunden.

Lidl: Probleme bei „Lidl Connect“

Eine Kundin meldete sich über Facebook bei Lidl und fragte, ob es derzeit eine Störung bei „Lidl Connect“ gebe. Sie könne niemanden anrufen. Bevor es eine Antwort des Unternehmens gab, hatten sich bereits einige weitere Kunden gefunden, die von dem gleichen Problem berichteten.

---------------

---------------

„Okay. Ich dachte schon mein Handy spinnt. Ich bekomme immer die Fehlermeldung Sim nicht eingerichtet, ebenso kein Netz und kein Internet sowie Anmeldung in der App“, schrieb eine weitere Lidl-Kundin. Eine andere sagt zu der Situation: „Ich hatte auch gerade einen Schock.“

Was steckt hinter der Störung bei „Lidl Connect“?

Auch Lidl meldete sich unter dem Post zu Wort. „Aktuell liegt eine Störung beim Netzbetreiber Vodafone vor, von der unter anderem auch Lidl Connect betroffen ist. Bitte hab noch etwas Geduld, es wird bereits an der Behebung gearbeitet“, lautete die Antwort.

Bei „Lidl Plus“ gab es am Montag große Probleme. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Bei Vodafone gab es am Montag eine größere Störung (>>>Alle Infos hier), von der auch „Lidl Connect“ betroffen war, da es das Netz von Vodafone nutzt. Letztendlich konnte die Störung behoben werden und auch den Lidl-Kunden stand wieder der gewohnte Service zur Verfügung. (gb)