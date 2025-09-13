Lidl-Mitarbeiter warnt alle Kunden – es geht um ihr Geld: „Wir müssen reden“

Egal ob bei Kaufland, Edeka oder Lidl – der Einkauf kann für viele Kunden Stress bedeuten. Der breite Einkaufswagen in den engen Gängen und die vielen andere Einkäufer machen den wöchentlichen Gang zum Supermarkt oder Discounter oft zur Zerreißprobe.

Viele Kunden lassen, um nicht noch mehr Platz im Gang zu nehmen oder das Gewicht nicht tragen zu müssen, ihre Taschen während des Einkaufs im Einkaufswagen liegen. Ein Lidl-Mitarbeiter vereitelte nun allerdings einen üblen Diebstahl und spricht eine eindringliche Warnung an alle Kunden aus.

Lidl: DAS sollten Kunden auf keinen Fall machen

In einem Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok berichtet der Lidl-Mitarbeiter von dem dramatischen Vorfall: „Wir müssen reden“, beginnt er seinen Appell. „Der absolute Wahnsinn!“ Er berichtet, wie eine Frau während des Einkaufs mit ihre Ehemann ihre Handtasche vorne an den Kindersitzen im Einkaufswagen abstellte. „Die Handtasche war offen und das Ehepaar zehn Meter weg vom Einkaufswagen“. Dann kam es, wie es kommen musste.

„Plötzlich ist eine Kundschaft einfach zu ihrer Handtasche hingegangen und hat in einem Augenblick, in dem keiner geschaut hat – außer ich zum Glück – den Geldbeutel aus der Handtasche genommen und ist – zack – zum Ausgang geflitzt“, berichtet der Lidl-Mitarbeiter von der dreisten Tat. Glücklicherweise hatte dieser den Vorgang beobachtet und konnte schnell eingreifen, die Kundin stoppen, sie wieder in den Laden begleiten und ihr anschließend den gestohlenen Geldbeutel abnehmen.

Ohne den engagierten Mitarbeiter wäre die beklaute Kundin nicht nur um ihr Geld, sondern außerdem um alle wichtigen Karten aus ihrem Portemonnaie gekommen!

„Man kann da für nichts garantieren!“

In diesem Fall kam die Diebin nicht ohne Konsequenzen davon und bekam sowohl eine Anzeige als auch ein Hausverbot. „Aber meine Bitte an jeden einzelnen: Lasst eure Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt irgendwo im Laden zurück!“, appelliert der Lidl-Mitarbeiter. Denn nicht immer beobachtet jemand den Diebstahl und es kann übel für dich ausgehen. „Man kann da für nichts garantieren!“

Das Schlimme: So etwas passiert immer wieder! Sowohl der Lidl-Mitarbeiter als auch andere Kunden in den Kommentaren berichten von ähnlichen Situationen, bei denen Einkäufer um ihren Geldbeutel gekommen sind. „Lasst niemals irgendwas unbeaufsichtigt“, warnt er ein letztes Mal.