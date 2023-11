Lidl-Kunden werden Zielscheibe von Betrügern – hier müssen sie aufpassen

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger das Vertrauen der Kunden in ein Unternehmen missbrauchen, um ihre kriminellen Machenschaften voran zu treiben. Zuletzt hat es jene getroffen, die bei dem Discounter Lidl einkaufen gehen. Hier müsse Kunden jetzt besonders vorsichtig sein.

Sparkasse, DHL, Whatsapp und Co. – überall haben Kunden mit Phishing-Mails zu kämpfen. Manche sind teilweise so echt nachgestellt, dass es schwer fällt, sie als „fake“ zu identifizieren. Das Vorgehen der Betrüger ist meist ähnlich. In einer E-Mail oder per Direkt-Nachricht, werden die Kunden dazu aufgefordert, persönliche Informationen preiszugeben. Nicht selten handelt es sich dabei um Kreditkartendaten. Ein Lidl-Kunde tappte in die Betrugsfalle der Betrüger und verlor sein Geld.

Lidl: Kunde wird Opfer einer gemeinen Betrugsmasche

Die Online-Betrüger hatten es auf einen 71 Jahre alten Senioren abgesehen. Per E-Mail, die angeblich von dem Lebensmittelmarkt Lidl versendet worden ist, wurde er dazu aufgefordert, bei einem Gewinnspiel teilzunehmen. Auch der zu gewinnende Preis, eine Heißluftfritteuse, wirkte auf den Betroffenen auf den ersten Blick nicht unseriös. Nachdem er den Gewinnspiel-Button betätigt hatte, schnappte die Betrugs-Falle zu. Zunächst wurde er dazu aufgefordert, seine Kreditkartendaten anzugeben. Als er kurze Zeit späte mysteriöse Abbuchungen in Höhe von 49 Euro auf seinem Konto entdeckte, wurde er schließlich misstrauisch.

+++ Lidl-Kundin kauft für 3 Euro ein – als sie die Tüte öffnet, traut sie ihren Augen kaum +++

Schnell reagierte der 71-Jährige und ließ seine Karte sperren. Im Anschluss erstattete der Rentner Anzeige. Glücklicherweise hatte er die Abbuchung so schnell bemerkt, dass er rechtzeitig reagieren konnte, bevor die Betrüger sich am Rest des Kontostandes zu schaffen machen konnten.

Weitere Themen:

Lidl-Kunden sollten künftig aufmerksamer durch die Mails ihres Discounters gehen, um gar nicht erst in die heimtückischen Fallen der Betrüger zu tappen. Verdächtige Nachrichten können bei der Polizei gemeldet werden. Grundsätzlich gilt: Niemals private personenbezogene Daten rausgeben, schon gar nicht, wenn es sich um jene der eigenen Kreditkarte handelt.