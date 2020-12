Lidl: Kunden wollen beliebtes Produkt kaufen, doch werden bitter enttäuscht

Lidl hat vor kurzem Werbung für ein beliebtes Produkt gemacht, das es nicht oft im Sortiment hat. Daraufhin suchten Kunden schnell die Filialen des Discounters auf, um dieses zu kaufen.

Doch gleich mehrere Kunden wurden bitter enttäuscht und wandten sich schließlich verärgert an Lidl. Was war passiert?

Lidl: Kunden wollen beliebtes Produkt kaufen, dann folgt große Enttäuschung

Wer kennt es nicht: Man macht sich schnell auf zu einem Geschäft, um dort ein Produkt zu kaufen, das nur zeitlich begrenzt im Sortiment und damit in limitierter Menge verfügbar ist. Man kommt schließlich in die Filiale, muss dann aber feststellen, dass das beliebte Produkt schon ausverkauft ist – obwohl es gerade erst ins Sortiment aufgenommen worden war.

Lidl: Die Kunden suchten die Filialen für ein beliebtes Produkt auf, doch dann wurden sie bitter enttäuscht. (Symbolbild) Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Genau das ist gleich mehreren Lidl-Kunden passiert, als sie die umworbenen PS4-Controller kaufen wollten. Verärgert wandten sie sich deshalb über Facebook an den Discounter und ließen ordentlich Dampf ab.

Ein Mann schreibt: „Es ist ärgerlich für den Kunden, wenn er schon morgens um 7 Uhr im Laden steht, feststellen zu müssen, dass Angebote vergriffen sind, die ab HEUTE da sein sollen.“ Explizit sei es um Spiele und Controller für die Playstation 4 gegangen.

Auf Nachfrage in der Filiale habe man ihm gesagt, dass die Ware schon am Abend zuvor eingeräumt worden sei. „Besonders ärgerlich, weil so etwas nicht zum ersten Mal vorkommt“, beschwert sich der Kunde und fragt noch: „Wird das nun die Regel, dass man flexibel ist, wann die Ware im Regal liegt?“

Daraufhin reagierte Lidl mit einer Bitte an den Kunden: „Schade, dass du den PS4-Controller nicht bekommen hast. Bitte schreib uns doch eine private Nachricht mit der genauen Adresse deiner Filiale, so können wir deine Anfrage direkt an die zuständigen Kollegen weiterleiten.“

Dass es sich dabei offenbar nicht um einen Einzelfall handelt, zeigen die Beschwerden weiterer Kunden. Ein anderer Mann findet nämlich noch härtere Worte: „Lidl verarscht die Kunden. Da bin ich froh, dass ich nicht der einzige Kunde bin, der von Lidl mit der PS4-Werbung verarscht worden ist.“ Er sei seit Jahren treuer Lidl-Kunde, doch das ändere sich nun. Denn es sei „sehr traurig“, zu sehen, wie ein Unternehmen mit seinen Kunden umgehe.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Weiter ärgert sich der Kunde: „Die Warenmengen sind immer so knapp kalkuliert, dass bei den Topartikeln aus den Prospekten ein Kunde, der arbeiten muss, nie eine Chance hat, den begehrten Artikel nach der Arbeit noch zu bekommen. Liebe Geschäftsleitung von Lidl, bitte lasst doch diesen Unsinn der Verarschung des Kunden sein“, fordert er.

Lidl: Viele Kunden konnten keinen PS4-Controller mehr bekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ulrich Roth

Und seine Enttäuschung ist sogar so groß, dass er ernsthafte Konsequenzen zieht: „Die Kollegen von Aldi werden sich freuen, dass sie mich jetzt viel mehr in ihrem Laden begrüßen dürfen.“ Auch ihn bittet Lidl schließlich um eine private Nachricht, um seine Anfrage an die zuständigen Mitarbeiter weiterzuleiten.

Lidl-Kunde kann Bitte nicht mehr ertragen

Ein dritter Kunde will genau diese Bitte des Discounters an seine Kunden nicht mehr lesen. Er schreibt: „Hallo Lidl, danke für deine irreführende Werbung.“ Dann zitiert er die Worte des Discounters mit einer Änderung: „Viele Grüße, dein 'sich verarscht-vorkommt'-Facebook-Team“. Der verärgerte Mann teilt noch mit, dass „Salzgitter dreimal 'ausverkauft'“ und: „Weihnachtseinkauf musste ich leider woanders tätigen.“

Auch für ihn hat Lidl schließlich eine Antwort parat. „Mit einem derartigen Ansturm auf die PS4-Controller haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns, dass unsere Produkte so gut bei unseren Kunden ankommen und bedauern zugleich, dass du deshalb bisher leer ausgegangen bist. Aber keine Sorge, wir werden auch in Zukunft unsere Kunden mit tollen Angeboten überraschen.“

Ob die Kunden ihre Enttäuschung allerdings vergessen können und Lidl künftig noch aufsuchen werden, ist unklar.