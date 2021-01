Lidl-Kunde rennt in mehrere Filialen – plötzlich ist er stinksauer: „Langsam komme ich mir echt verarscht vor...“

Auf der Suche nach der gewünschten Tiefkühlpizza steht ein Lidl-Kunde am Rande der Verzweiflung.

Nachdem die Beschreibung des Fertiggerichts im Internet ihn restlos begeistert hatte, folgte in der Lidl-Filiale die bittere Enttäuschung.

Lidl: Kunde sucht Tiefkühlpizza – dann folgt der Schock

In einem Facebook-Post beklagt der Veganer, er finde gewünschte vegane Produkte aus dem Lidl-Prospekt nicht immer in den Filialen. Am Wochenende habe er Lidl dann eine neue Chance in Sachen veganer Ernährung geben.

Der Kunde kauft vegane Produkte bei Lidl. Foto: IMAGO / STPP

Er hatte die Jackfruit-Pizza entdeckt. Für ihn die perfekte Kombination des italienischen Klassikers mit seiner speziellen Ernährungsweise.

+++ Lidl: Kundin mit seltenen Worten zu Discounter im Netz – „Ich liebe es“ +++

Kunde wütend: „Komme mir verarscht vor“

Im Tiefkühlregal entdeckte er das gute Stück, doch als er genauer hinsah, traute er seinen Augen kaum: Die Pizza war nicht als vegan ausgezeichnet, sondern vegetarisch.

-------------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

-------------------------------

„Sorry, aber so langsam komme ich mir als Lidl-Kunde echt verarscht vor“, macht er seiner Wut auf der Facebook-Seite des Discounters Luft. Die Pizza war doch als „vegan“ angepriesen worden?

+++ Lidl in UK: Kundin kauft nichtsahnend ein – plötzlich wird sie in ein Hinterzimmer gezogen +++

Anscheinend ist es in diesem Fall zu einer Verwechslung gekommen. Tatsächlich hatte Lidl in der vergangenen Woche eine vegane Pizza im Angebot, die Pizza Verdura einer Lidl-Eigenmarke. Diese war allerdings nicht mit Jackfruit belegt, sondern mit Spinat, Tomaten und Pilzen.

Auch die Jackfruit-Pizza ist bei Lidl erhältlich. Laut Prospekt ist sie allerdings als „vegetarisch“ ausgezeichnet und nicht als „vegan“, wie der Kunde es in Erinnerung hatte. Hätte er mal genauer hingeschaut...

Lidl mit veganem Angebot – doch es gibt einen Wehrmutstropfen

Das lohnt sich für ihn dieser Tage ohnehin immer mehr: Das vegane Angebot wird in vielen Geschäften kontinuierlich erweitert.

-------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------

Mitte Januar hatte Lidl seine „vegane Vielfalt“ in den sozialen Medien beworben. Man versuche immer, Kundenwünsche auch beim veganen Sortiment zu berücksichtigen, schrieb Lidl auf seiner Facebook-Seite.

Es gab jedoch einen kleinen Wehrmutstropfen: Nicht alle Artikel seien in allen Filialen verfügbar, „obwohl das natürlich unser Wunsch wäre. Leider liegt das nicht immer in unserer Hand und vor allem in dieser schwierigen Zeit kommt es öfter zu Lieferengpässen.“ Mehr dazu liest du hier >>> (vh)