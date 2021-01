Lidl-Kunde kauft Kissen beim Discounter – jetzt rauben sie ihm den Schlaf

Eigentlich wollte der Mann mit den Kissen von Lidl besser schlafen - doch das Gegenteil war der Fall. Die Anschaffung raubt dem Kunden jetzt den Schlaf. Er hat schlimme Kopfschmerzen.

Wegen des Lockdowns hat der Einzelhandel geschlossen. Gut, dass Lidl und Co. jede Woche neue Non-Food-Artikel anbietet. So müssen Kunden nicht ausschließlich auf Online-Händler zurückgreifen. Das dachte sich wohl auch ein Mann, der ein neues Kissen brauchte.

Lidl-Kunde kann nicht schlafen

Praktischerweise bietet Lidl seit Montag zwei verschiedene Ausführungen aus Polyester an. Ein kleines mit den Maßen 40 mal 80 Zentimeter und eines mit 80 mal 80 Zentimetern. Eines davon sicherte sich der Kunde. Zu Hause folgte die Enttäuschung.

Lidl hat aktuell diese Kissen im Angebot. Foto: Screenshot Lidl.de

Auf Facebook berichtet er von seinem Kauf und verlangt von Lidl antworten. Er schreibt: „Eure Kissen, die ihr diese Woche im Angebot habt, stinken ja schlimmer als ein Chemiewerk. Wer soll darin denn schlafen können? Einfach nur widerlich.“

Er beschreibt, dass alles andere in seinem Bett den chemischen Geruch angenommen hätte. Nun müsste er sein komplettes Bettzeug waschen. „Einfach nur ekelig. Bekommt man richtig Kopfschmerzen von.“

Sein Fazit: „Naja, wer billig kauft, kauft eben zweimal. Bestimmte Produkte kann man leider scheinbar nicht bei euch kaufen.“

Das sagt Lidl

Andere Lidl-Kunden kommentieren den Post und geben den Tipp, dass er das Kissen nach dem Auspacken erstmal 24 Stunden zum Auslüften liegenlassen solle, bevor er darauf schläft. Das würde auf vielen Verpackungen draufstehen. Doch so einen Hinweis kann der Kunde nicht finden.

Ein Mann kaufte Kissen bei Lidl - sie rauben ihm nun den Schlaf. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic / Panthermedia (Montage: DER WESTEN)

Wir haben bei Lidl nachgefragt, was Kunden in diesem Fall tun können und ob so ein Hinweis tatsächlich auf dem Kissen stand. Lidl teilt mit: „In dem von Ihnen genannten Beispiel stehen wir im Austausch mit dem Kunden.“ Mehr will Lidl aber nicht preisgeben. (ldi)