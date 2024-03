Lidl: Kunde an der Kasse außer sich vor Wut – „Respektiert das Gesetz nicht“

Beim Discounter Lidl stand ein Kunde an der Kasse und konnte nicht fassen, was sich da vor ihm abspielte. In seiner Welt sollte die Situation an der Kasse bei Lidl nach ganz genauen Vorgaben ablaufen, aber dieser Gefallen wurde dem Mann nicht getan. Deswegen war er außer sich vor Wut. Folgendes Szenario spielte sich im Discounter ab.

Ein Mann aus Großbritannien war in einem Lidl einkaufen. Nachdem er all seine Einkäufe getätigt hatte und das waren gerade mal ein halber Liter Milch, eine Tomate und ein Glas Pesto, spazierte er schnurstracks zur Kasse und da traf ihn auf einmal der Schlag. Der Mann stand nämlich an der Kasse hinter einem anderen Lidl-Kunden, der das ganze Kassenband voller Lebensmittel hatte.

Lidl-Kunde wollte nur mal schnell einkaufen

Brot, Zwiebeln, Tomaten, Joghurt, Kiwis, Äpfel, Konserven. Alles war ringsherum auf dem Kassenband verteilt. Jeder konnte wohl sehen, dass dieser Großeinkauf etwas länger an der Kasse brauchte als ein üblicher kleiner Einkauf. So wie ihn auch der Mann mit seiner Milch, Tomate und Pesto auf dem Arm hatte. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, warum der Mann so außer sich war.

++ Edeka, Lidl & Co: Beliebte Brauerei macht es offiziell – Gaming-Fans horchen auf ++

Der Lidl-Kunde erwartete wohl, dass der anderen Mann mit dem großen Einkauf sagen würde, dass er einfach vor kann. So wie es viele Menschen anbieten, wenn sie sehen, dass eine andere Person nur ein paar wenige Teile hat. Auf X (vormals Twitter) teilte der gefrustete Lidl-Kunde ein Bild von der Situation und schrieb ein paar Takte dazu. Am Ende kam er zu dem Entschluss: „Er respektiert das Lidl-Gesetz nicht.“

Lidl-Kunde gefrustet – „Respektiert das Gesetz nicht“

Damit meint er wohl das inoffizielle Supermarkt-Gesetz, dass man Menschen mit wenigen Einkäufen anbieten sollte vorzugehen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung X: WorldFamousHot1

So sieht es auch der User Mike Lovell: „Das Gesetz gibt es auch bei Aldi. Es ist subjektiv, aber wenn jemand seine Gegenstände in den Händen oder eine kleine Menge in einem Korb trägt, dann überspringt er die Warteschlange. Diejenigen, die diesem Gesetz nicht gehorchen, werden zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt durch Karma wieder ins Gleichgewicht gebracht, und damit kann ich leben.“

Mehr News:

Ähnlich sieht es auch User Pin Bert, der mit einem Augenzwinkern bemerkt: „Na klar, das Lidl-Gesetz. Ich weiß davon, du weißt davon. Er hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen offensichtlich nicht gelesen, bevor er in den Supermarkt eintritt.“