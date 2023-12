Lidl-Mitarbeiter wegen Feuerwerk-Wahnsinn am Ende – Kunde zeigt schockierende Bilder

Silvester steht vor der Tür und mit dem neuen Jahr auch der Kauf von Feuerwerk. Nachdem die Böllerei während der Corona-Pandemie in den Hintergrund treten musste, freuen sich viele Menschen seit dem letzten Jahr umso mehr auf die bunten Knallkörper. Vor allem beim Discounter Lidl wird gerne und viel für die laute Nacht eingekauft.

Doch dass es in diesem Jahr so eskalieren würde, damit hatten viele nicht gerechnet. Ein Lidl-Kunde postete ein Foto vom Morgen des Verkaufsstarts.

Lidl-Regale leer in nur sieben Minuten

Lidl-Mitarbeiter kamen am Morgen des 28. Dezember, dem offiziellen Verkaufsstart für Feuerwerkskörper, mit dem Einräumen der Ware gar nicht hinterher. So auch in dieser Lidl-Filiale im hessischen Dieburg. Ein Kunde postete zwei Fotos von seinem Einkauf bei dem Discounter. Auf dem ersten Foto ist eine ganze Horde Menschen zu sehen, die sich vor den Regalen drängeln. Das zweite Foto zeigt die leergefegten Regale. „Dieburger Lidl. Zwischen beiden Bildern liegen 7 Minuten“, schreibt der Kunde darunter.

Beim Thema Feuerwerk scheiden sich in Deutschland derzeit die Geister. Während die einen geradezu euphorisch sind, viel Geld für Raketen ausgeben und sich schon auf 0.00 Uhr vorbereiten, stehen andere der Silvestertradition zunehmend kritisch gegenüber. Der Ruf nach einem Feuerwerksverbot wird immer lauter. Auch unter diesem Post gehen die Meinungen auseinander. „Gehört verboten. Den Tieren zuliebe“, schreibt eine Userin unter das Bild. „Arme Tiere, Polizisten, Feuerwehr und Rettungsdienste“, formuliert ein anderer seine Gedanken. Unterschiedlicher könnten die Ansichten nicht sein.

Krasse Videos im Umlauf

Neben besagten Fotos machen derzeit auch Videos von dem Verkaufsstart der Feuerwerkskörper die Runde. Darauf zu sehen ist meist ein riesiger Ansturm an Kunden, die die besten Feuerwerkskörper für sich abstauben wollen. Und das meist unter Rennen, Schubsen und lautem Geschrei. Videos wie dieses sind nur ein Beispiel von vielen:

Man kann gespannt darauf sein, wie die Lage in der Silvesternacht sein wird. Zahlreiche Einsatzkräfte sind bereits in Alarmbereitschaft.

Bei dem Ansturm, den es dieses Jahr bei Lidl auf die Feuerwerkskörper war, bleibt einfach nur zu hoffen, dass sich die Bilder aus vergangenem Jahr, bei denen teilweise die Einsatzkräfte mit Böllern abgeworfen worden sind, nicht wiederholen.