Lidl-Kunde entdeckt DAS in der Gemüseabteilung und tobt – „Ist das euer Ernst?“

Was ist denn jetzt los? Das dachte sich wohl ein Lidl-Kunde, als er am Gemüse-Regal vorbeiging. Denn dort lag etwas, das den Mann zum Toben brachte.

Sofort schnappte der Lidl-Kunde sich sein Smartphone und machte ein Foto seines Fundes. Das postete er bei Twitter und verlinkte Lidl. Mit seiner Meinung war er definitiv nicht alleine.

Was der Mann entdeckte? Eine Zucchini, jedoch nicht so, wie er es eigentlich kennt. Die Lidl-Zucchini war tatsächlich in Plastik verpackt – einzeln!

Die Lidl-Zucchini war sogar einzeln in Plastik verpackt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Lidl-Kunde kritisiert Discounter

Der Kunde schrieb zu seinem Bild: „Ich sehe ja viel skurrilen Mist. Aber Lidl, ist das euer Ernst? Seit wann schweißt man Zucchini einzeln ein?“

Mehrere Nutzer kommentierten den Tweet. Einer schrieb: „Fürchterlich dieser Plastikwahn. Ein anderer fand: „Ich verstehe auch allgemein nicht, warum man Obst und Gemüse mit so viel Plastik einpacken muss, und vor allem, warum das überhaupt noch erlaubt ist. Es ist ja nicht so, dass man es nicht wäscht, bevor man es weiterverarbeitet und isst.“

Dass überhaupt zu dieser Jahreszeit Zucchinis gekauft werden, prangerte ein weiterer Nutzer an. Er schrieb: „Man sollte lieber überlegen, wann die Saison für regionales Gemüse (Zucchini) ist und nicht Gemüse kaufen, welches einen langen Transportweg hinter sich hat.“

Ich sehe ja viel skurrilen Mist. Aber @lidl, ist das eurer Ernst? Seit wann schweißt man Zucchini einzeln ein? pic.twitter.com/rnDRRqRdPT — Kevin Chromik (@kevinchromik) January 29, 2021

Lidl klärt auf

Wir haben bei Lidl nachgefragt, wie es kommt, dass das Gemüse plötzlich einzeln verpackt wird. Der Discounter teilt mit, dass Zucchinis tatsächlich eigentlich nicht verpackt werden. Warum sie dennoch in Plastik verschweißt waren, hat aber einen Grund.

„Aufgrund des Wetters während der Ernte in Spanien mussten wir die Zucchini im Januar zeitweise folieren, um Lebensmittelverluste zu vermeiden. Die Folie sorgte für die Transportfähigkeit und Frische, beugte Wasserverlust vor und machte die Zucchini länger haltbar“, erklärt Lidl.

Das Wetter in Spanien seit aber mittlerweile wieder besser, sodass Lidl die Zucchinis wieder unverpackt anbietet, „ohne ihre Haltbarkeit, Frische und Qualität zu beeinträchtigen“. Auch will Lidl bis 2025 den Kunststoffeinsatz bei Eigenmarkenverpackungen um 20 Prozent reduzieren. (ldi)

