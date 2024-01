Kunde geht zum allersten Mal bei Lidl einkaufen – er will nie wieder zurückkommen

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, der weiß genau, auf welche Produkte er sich immer verlassen kann. Meist landen nämlich beim Wocheneinkauf immer die gleichen Lebensmittel im Einkaufswagen. Von Zeit zu Zeit kommt es jedoch vor, dass Kunden mutig werden und Artikel kaufen, die sonst nie ihren Weg in den Kühlschrank gefunden hätten. Manchmal wird man positiv überrascht und lernt durch seinen mutigen Einkauf ein neues Lieblingsprodukt kennen, doch es kann auch anders ausgehen, wie ein empörter Lidl-Kunde nun im Netz berichtet.

Frisches Obst und Gemüse, Aufschnitt, Fleisch und Fisch – Der Discounter Lidl bietet seinen Kunden so ziemlich jedes herkömmliche Produkt zu Schnäppchenpreisen an. Auch Delikatessen, wie Lachsfilet und Muscheln, landen ab und zu in der Tiefkühltruhe – doch kann das zu dem Preis wirklich schmecken? Dieser Kunde sagt „nein“.

Lidl-Kunde entsetzt – war das ein Fehlkauf?

Mit den Miesmuscheln von Fischerstolz hatte sich der Lidl-Kunde ein echtes Festmahl ausgemalt, doch es kommt alles anders als gedacht. „Das ist kein „Fischerstolz“! Gestern zum ersten Mal bei Lidl gewesen – Es war auch das letzte Mal“, schreibt der empörte Kunde auf X, ehemals Twitter, und löst damit eine hitzige Diskussion im Netz aus.

„225g Ausschuss von 1kg. Absolut inakzeptabel“, schimpft er weiter. Beigefügt ist ein Foto, auf dem 16 kaputte Miesmuscheln mit zerbrochenen Schalen zu sehen sind. Andere Kunden wundert dieser Vorfall nicht. „Muscheln vom Discounter können nur eine schlechte Entscheidung sein“, heißt es in der Kommentarspalte. „Wer kauft denn solch eine Ware bei Lidl?“, wird eine andere Stimme laut. Doch ist da wirklich was dran?

In diesem Punkt gehen die Meinungen auseinander. Während die einen mit der Lidl-Qualität von sonst ziemlich teuren Produkten sehr zufrieden sind, kaufen die anderen Lebensmittel, wie Miesmuscheln, Lachs und Co. lieber für etwas mehr Geld an der Fischtheke. Ob Delikatessen auch beim Discounter gekauft werden sollten, sollte daher jeder für sich selbst entscheiden.