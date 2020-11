Lidl: Kunde nach Discounter-Besuch stinksauer – „Geht dieser Sch**** schon wieder los?“

Schon während des ersten Lockdowns stellten die Discounter wie Lidl & Co. neue Regelungen auf, um den Betrieb während der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten.

Diese Vorgaben kehren nun für den zweiten Lockdown wieder zurück – und lassen einen Lidl-Kunden komplett ausrasten.

Lidl: Kunde wütet über Corona-Regeln im Discounter

„Geht dieser Sch**** mit dem Jeder nur mit Einkaufswagen in den Supermarkt! schon wieder los?“, fragt er aufgebracht auf Facebook. „Warum muss ich aus Schutz vor Corona einen verseuchten Einkaufswagen nehmen, den vor mir schon 1000 Leute angegrabbelt haben?“ Es dauert nicht lange bis sich Lidl zu Wort meldet, um dem wütenden Kunden das Vorgehen zu erklären.

„Lidl setzt die behördlichen Vorgaben zur Begrenzung der Personenanzahl in seinen Filialen unter anderem durch eine Reduzierung der Einkaufswagen im Verhältnis zur jeweiligen Verkaufsfläche um“, schreibt der Discounter. Mit anderen Worten: Wenn jeder Kunde einen Einkaufswagen nutzt, kann einfacher überprüft werden, wie viele Kunden sich in der Filiale befinden.

+++ Lidl: Junge (3) traurig, als er DAS im Discounter bemerkt – seine Mutter legt Beschwerde ein: „Bin mega enttäuscht“ +++

Und auch die Hygiene-Sorgen bezüglich der „angegrabbelten“ Wagen will Lidl dem Kunden gerne nehmen: „Wir stellen unseren Kunden an allen Filialen in unmittelbarer Nähe der Einkaufswagen Servicestationen mit Desinfektionsmittel zur selbstständigen Reinigung der Einkaufswagengriffe zur Verfügung.“

User reagieren genervt

Von den Usern gibt es wenig Verständnis für den Ärger des Kunden – ganz im Gegenteil: Sie wirken eher genervt von den wütenden Worten. „Wie viele Menschen nicht in der Lage sind eigenverantwortlich zu handeln“, ächzt ein User und fragt: „Soll ich dir Pumpspray zum Desinfizieren spenden? Tücher auch?“

-----------------------------

Ein anderer Nutzer versucht es mit einer deutlichen Ansage: „Geht's auch mal ohne Gejammer? Zieh dir Handschuhe an und gut ist.“ (at)