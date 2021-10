Lidl-Kunde vermisst etwas Wichtiges beim Discounter – bald könnte es auch dich betreffen!

Er ist bereits seit langer Zeit Kunde bei einer Lidl-Filiale in Niedersachsen und nach eigenen Angaben „sehr zufrieden“.

Doch jetzt hat sich der Stammkunde ein neues Auto gegönnt - und hat eine wichtige Frage an Lidl.

Lidl: Ein Kunde vermisst etwas auf dem Parkplatz des Dicounters. (Symbolbild) Foto: Global Travel Images / dpa

Lidl-Kunde vermisst wichtiges Detail beim Discounter

„Seit gut 2 Jahren kaufen wir bei euch in Salzhausen ein“, leitet der Lidl-Kunde seine Anfrage bei Facebook ein. Mittlerweile habe er sich ein E-Auto zugelegt und stößt damit offenbar auf neue Herausforderungen im Alltag.

+++ Lidl: Schlechte Nachrichten für Kunden! Supermarkt nimmt beliebtes Produkt aus den Regalen +++

Seine Beobachtung: „Bei ALDI im Nachbarort kann man direkt auf dem Parkplatz nebenbei kostenlos laden.“ Das sei natürlich sehr komfortabel, um die Zeit des Einkaufs zum Aufladen des Akkus zu nutzen.

Einige Lidl-Filialen sind bereits mit Elektro-Zapfsäulen ausgestattet, wie hier in Herne. (Archivbild) Foto: JOKER / Paul Eckenroth / dpa

---------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

---------------

Jetzt fragt er sich, ob auch bei seinem Stamm-Lidl Ladesäulen für Elektro-Autos geplant seien. Eine Frage, die eine steigende Anzahl von E-Auto-Fahrern bewegt. Schließlich dauert der Ladevorgang deutlich länger als das herkömmliche Tanken.

So reagiert Lidl auf die Anfrage

Lidl hat auf die Anfrage sofort reagiert und freut sich nach eigenen Angaben über das Interesse an Elektro-Ladesäulen.

Der Disounter teilt mit, dass es bereits Ladesäulen an 200 Filialen in Deutschland gebe und der Ausbau voranschreite. „Bald wirst du in Deutschland rund 400 Filialen mit Ladesäulen anfahren können“, kündigt Lidl an.

----------------

Weitere Top-Meldungen:

Burger King setzt auf neuen Burger – „Wünsche werden wahr“

Whatsapp: Bittere Nachricht für etliche Nutzer – ab dem 1. November haben sie ein Problem

Alec Baldwin: Nach Todesschuss – schockierende Details kommen ans Licht

----------------

Bis alle Filialen mit Elektro-Ladesäulen ausgestattet sind, dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Es gibt schließlich 3.200 Lidl-Discounter in Deutschland.

Wann und ob für die Filiale in Salzhausen eine Ladesäule geplant ist, sei noch nicht sicher. Bis dahin muss sich der Lidl-Stammkunde noch gedulden und wird womöglich zur Aldi-Konkurrenz in den Nachbarort wechseln. (ak)