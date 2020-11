Lidl-Kunde geht beim Discounter einkaufen – bei IHREM Anblick fällt er vom Glauben ab

Der Besuch bei Lidl kann durchaus zu einem verwirrenden Erlebnis werden. Das zeigt dieser Vorfall, bei dem ein Mann bei dem Discounter einkaufen war. Dort beobachtete er nämlich etwas, was ihn fassungslos machte.

Schließlich wandte er sich über Facebook an Lidl und berichtete von seinem verwirrenden Erlebnis. Der Discounter gab daraufhin eine umfassende Erklärung ab.

Lidl: Kunde macht unfassbare Beobachtung beim Einkaufen

Wer ein Geschäft betreten will, der muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist mittlerweile auch längst jedem klar. Allerdings führt die Maskenregel auch zu Verwirrung, wie ein Vorfall bei Lidl jetzt verdeutlicht.

+++ Lidl: Masken-Verkauf für den guten Zweck fliegt Discounter um die Ohren „Habt ja wohl nen Knall!“ +++

Ein Kunde habe nämlich „in einigen Filialen Kunden ohne Maske“ gesehen, wie er auf Facebook schreibt. Dabei: „Was mich zur Zeit ein wenig irritiert, ist die Tatsache, dass der Leiter der Kassenärztlichen Vereinigungen gemeldet hat, dass kein Kassenarzt ein Attest zur Maskenbefreiung ausstellen darf!“

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

----------------------------

Die Kunden ohne Maske hätten hingegen ein Attest, sagt der Mann weiter. Dann weist er darauf hin: „Auf Nachfrage dieses vorzuzeigen, berufen sich die Kunden auf den Datenschutz. Wenn sie jedoch Alkohol oder Tabakwaren kaufen möchten und das Kassenpersonal sich unschlüssig ist wegen des Alters, hat man kein Problem damit sich auszuweisen!“

----------------------------

Mehr News:

Lidl: Kunde sieht sein Auto auf dem Discounter-Parkplatz – dann rastet er aus

Lidl: Kunde rastet nach Discounter-Besuch aus – „Geht dieser Sch**** schon wieder los?“

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Ikea und Co: Änderungen! Das musst du jetzt beim Einkaufen dringend beachten

----------------------------

Lidl mit umfassender Erklärung

Ein solches Erlebnis kann tatsächlich irritieren. Lidl reagierte deshalb auf die Anmerkung des Kunden und erklärt: „Die Maskenpflicht wird von den örtlichen Behörden festgelegt und Lidl hält sich an diese Anordnungen. Über entsprechende Hinweisschilder weisen wir auf die behördliche Anordnung hin. Es bestehen jedoch Ausnahmen bei Risikogruppen wie z.B. Asthmatiker. (...) Unsere Mitarbeiter sind sich ihrer Verantwortung bewusst und setzen alle Schutzmaßnahmen, soweit dies im Tagesgeschäft möglich ist, in der Filiale um. Grundsätzlich appellieren wir an jeden Einzelnen, verantwortungsvoll und eigenverantwortlich mit der Situation und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.“