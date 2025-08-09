Lidl-Kunde muss Tausende Euro Bußgeld zahlen – weil er DIESES T-Shirt im Discounter trug

Der Einkauf in einer Lidl-Filiale kam einem Kunden teuer zu stehen. Weil er ein bestimmtes Shirt trug, musste der Mann Tausende Euro Bußgeld zahlen. DAS ist der Grund.

Ein Mann aus Ahrensbök hat einen folgenschweren Einkauf hinter sich. Der Kunde trug im Juli 2024 ein Shirt des Rockerclubs „Bandidos“ und ging damit bei Lidl einkaufen. Der Haken: Die Rockervereinigung ist in Deutschland seit Jahren verboten. So landete der Mann vor dem Amtsgericht Eutin.

Mann geht bei Lidl einkaufen – mit teuren Folgen

Die Erklärung des Mannes: Er habe nicht daran gedacht, dass er das T-Shirt mit dem Vereinslogo der verbotenen Rockergruppe „Bandidos“ trug, als er die Lidl-Filiale betrat. Eutins Amtsrichterin Anja Farries beschäftigte sich mit der Frage, ob es sich bei der Kleider-Wahl um eine bewusste Provokation oder doch um Naivität gehandelt hatte.

Schon ein Jahr zuvor postete der Mann mehrere Facebook-Fotos, in denen er eine Weste mit dem Logo der „Bandidos“ trug. Er argumentierte, dass er im Glauben gewesen sei, das Profil auf „nicht öffentlich“ gestellt zu haben. Zudem gehöre das Logo zu den Schweizer „Bandidos“, wie auch am Rand auf den Fotos zu sehen sei. In der Schweiz ist die Vereinigung, anders als in Deutschland, nicht verboten. „Ich habe die Bilder in der Schweiz hochgeladen und nicht daran gedacht, dass es dann in Deutschland Probleme geben könnte“, rechtfertigte sich der 33-Jährige.

So lief das Urteil ab

Die Richterin nahm dem Angeklagten die Erklärung nicht ab, denn es sei schließlich bekannt, dass Profilbilder öffentlich sind. Während seines Lidl-Einkaufs habe der Mann vergessen, sich umzuziehen. Das T-Shirt habe er nur privat tragen wollen. „Das war Schusseligkeit mit allem drum und dran“, so der Verteidiger, wie die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Weder Richterin noch Staatsanwältin folgten der Einstellung des Angeklagten, der zum Tatzeitpunkt noch unter Bewährung stand. Der Mann war früher bereits wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Letztendlich verurteilte die Richterin den Angeklagten wegen der öffentlichen Verwendung verbotener Kennzeichen. Die Strafe beließ sie bei einer Verwarnung und einem Bußgeld von 3.200 Euro zur Bewährung. Zusätzlich erlegte sie ihm eine Geldauflage in Höhe von 600 Euro an das Erholungswerk der Polizei auf – damit er trotzdem etwas merke.

Zuletzt gab die Richterin dem Mann gerade mit Blick auf seinen elfjährigen Sohn noch einen Rat mit auf den Weg: „Um dem Kind ein Vorbild zu sein, sollten Sie vielleicht auch privat darauf verzichten, solche Shirts zu tragen“. Ob das dem Lidl-Kunden eine Lehre sein wird, bleibt abzuwarten.