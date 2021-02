Lidl: Kunde öffnet die Kühltruhe des Discounters – er kann nicht glauben, was er dort für eine Pizza entdeckt

Was für eine seltsame Pizza bei Lidl! Was ist das denn bitte für eine merkwürdige Kombi? Ein Lidl-Kunde aus Bayern war nahezu entsetzt, als er eine neue Pizzasorte in der Discounter-Kühltruhe erblickte.

Meint Lidl das wirklich ernst? Über den neuen Pizza-Geschmack streitet das Netz.

Lidl kommt mit ungewöhnlicher Pizzasorte um die Ecke

Wir aller erinnern uns noch lebhaft an die Diskussion darüber, ob Ananas auf eine Pizza gehört oder nicht. Während die Pizza Hawaii für einige Menschen seit vielen Jahren ganz normal ist, amüsiert man sich online köstlich über die vermeintliche Geschmacksverirrung. Jetzt hat Lidl den nächsten Kracher auf den Markt gebracht.

Ein Kunde konnte kaum glauben, welches Produkt er in der Lidl-Kühltruhe entdeckt hat. (Symbolbild) Foto: imago images

Der Discounter bietet tatsächlich eine Pizza mit Weißwurstscheiben an. Ob das schmeckt?

Lidl-Kunden sind empört: „In diesem Land will ich nicht mehr leben“

Im Netz ist man sich da sehr uneinig. Die meisten Kunden scheinen jedoch von der Neuheit abgeschreckt. „Cannabis ist verboten, aber eine Pizza mit Weißwurst ist legal? In diesem Land will ich nicht mehr leben“, schreibt ein Twitter-User.

Ein Kunde aus Bayern würde am liebsten alles Mögliche tun, um den Verkauf dieser Kreation zu verbieten. „Rechtliche Schritte sind eingeleitet, Lidl!“, scherzt er.

Mit dieser Idee hat sich der Discounter augenscheinlich keinen Gefallen getan. Andererseits ging die Weißwurst-Pizza sofort viral und der ein oder andere Kunde kann der Neugier sicherlich nicht widerstehen und wird sie zumindest einmal ausprobieren wollen.

Lidl-Pizza spaltet das Netz: Das sagt Konkurrent Dr. Oetker

Selbst Dr. Oetker mischte sich in die Debatte ein. Der Nahrungsmittelproduzent ist bekannt für außergewöhnliche Produkte (wie zum Beispiel die Schoko-Pizza oder Pizzaburger), doch bei dieser Kreation kapituliert auch der Tiefkühl-Experte: „Wären wir doch besser im Urlaub geblieben“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account.

