Mitarbeiter gibt Lidl-Kunden wichtige Tipps – jeder sollte sie befolgen

Ob Käse, Bananen, Kekse oder Kartoffeln – bei Aldi, Lidl & Co. findet man so einiges für den großen oder kleinen Hunger. Klar, einkaufen können wir alle. Doch wenn’s um das richtige Lagern der Lebensmittel geht, hört bei vielen der Spaß auf. Kühlschrank auf, rein damit – fertig? Leider nein!

Denn falsch gelagert heißt oft: Schneller verdorben – und das ist nicht nur schade, sondern auch teuer. Ein Lidl-Mitarbeiter sorgt jetzt für mehr Durchblick im Lagerdschungel und verrät Tipps, mit denen wir unsere Vorräte länger frisch halten – und dabei bares Geld sparen.

Lidl-Mitarbeiter wird deutlich – dieser Fehler kostet bares Geld

Denn Kevin Kublik, ein Mitarbeiter bei Lidl, ist nicht nur im Supermarkt, sondern auch auf TikTok aktiv. Mit einem Augenzwinkern und viel Know-how nimmt er seine Community mit hinter die Kulissen des Discounters – und lüftet dabei echte Lager-Geheimnisse. Seine Devise: Clever lagern statt schnell entsorgen!

Und tatsächlich: Viele machen denselben Fehler – sie packen einfach alles in den Kühlschrank. Dabei schadet das so manchem Liebling sogar mehr als es nutzt. Kublik erklärt zum Beispiel, dass man Schokolade „auf keinen Fall im Kühlschrank aufbewahren“ sollte. Warum? „Bei tiefen Temperaturen löst sich der Zucker in der Schokolade, und sie bekommt graue Flecken.“ Sie sieht dann nicht nur unappetitlich aus, sondern verliert auch ihren Geschmack.

Welche Lebensmittel gehören NICHT in den Kühlschrank? Ein Überblick

Ein ähnliches Problem gibt es bei Brot. Auch hier warnt der Filialleiter: „Im Kühlschrank trocknet es schneller aus und verliert an Geschmack.“ Das Bundeszentrum für Ernährung bestätigt das und rät zur Lagerung im Kühlschrank nur bei „ungünstiger Witterung“, zum Beispiel bei großer Hitze.

Und die Liste der Lebensmittel, die besser nicht ins Kühlschrankfach gehören, ist lang. Kublik nennt einige typische Fehler, die viele machen:

Bananen : Die Kälte macht sie braun und matschig. Lieber bei Zimmertemperatur lagern – so bleiben sie sonnengelb und lecker.

: Die Kälte macht sie braun und matschig. Lieber bei Zimmertemperatur lagern – so bleiben sie sonnengelb und lecker. Schokolade : Im Kühlschrank bekommt sie graue Flecken und verliert ihren feinen Schmelz. Kevin warnt: „Auf keinen Fall rein damit

: Im Kühlschrank bekommt sie graue Flecken und verliert ihren feinen Schmelz. Kevin warnt: „Auf keinen Fall rein damit Brot: Trocknet im Kühlschrank schneller aus und wird hart. Besser in einem Brotkasten oder Baumwollbeutel aufbewahren.

Trocknet im Kühlschrank schneller aus und wird hart. Besser in einem Brotkasten oder Baumwollbeutel aufbewahren. Tomaten: Verlieren im Kühlschrank ihr Aroma. Bei Zimmertemperatur schmecken sie intensiver.

Verlieren im Kühlschrank ihr Aroma. Bei Zimmertemperatur schmecken sie intensiver. Kartoffeln: Kälte wandelt Stärke in Zucker um – dadurch werden sie süßlich und schrumpelig. Am besten dunkel, kühl und trocken lagern.

Kälte wandelt Stärke in Zucker um – dadurch werden sie süßlich und schrumpelig. Am besten dunkel, kühl und trocken lagern. Honig: Kristallisiert bei Kälte und wird hart. Am besten bei Raumtemperatur im Vorratsschrank lagern.

Kaffee: Der Kühlschrank entzieht den Bohnen Aroma durch Feuchtigkeit und Gerüche. Lieber trocken und luftdicht aufbewahren.

Der Kühlschrank entzieht den Bohnen Aroma durch Feuchtigkeit und Gerüche. Lieber trocken und luftdicht aufbewahren. Gurken: Reagieren empfindlich auf Kälte und bekommen wässrige Stellen. Lieber kühl, aber nicht eiskalt lagern.

Reagieren empfindlich auf Kälte und bekommen wässrige Stellen. Lieber kühl, aber nicht eiskalt lagern. Kürbis: Hält sich ungekühlt oft wochenlang. Im Kühlschrank wird er schneller schlecht.

Hält sich ungekühlt oft wochenlang. Im Kühlschrank wird er schneller schlecht. Nüsse: Ziehen im Kühlschrank Feuchtigkeit und werden schneller ranzig. Besser trocken, dunkel und gut verschlossen lagern.

Ziehen im Kühlschrank Feuchtigkeit und werden schneller ranzig. Besser trocken, dunkel und gut verschlossen lagern. Ungeschnittene Wassermelonen: Bei Zimmertemperatur schmecken sie aromatischer. Erst nach dem Aufschneiden in den Kühlschrank geben.

Diese Produkte dürfen in den Kühlschrank

Natürlich dürfen auch Lebensmittel in den Kühlschrank – welche? Auch das erklärt der Lidl-Mitarbeiter auf TikTok. Salat fühlt sich zum Beispiel im Gemüsefach des Kühlschranks besonders wohl und bleibt dort schön frisch und knackig. Auch Blumenkohl gehört unbedingt in die Kälte, denn nur so bleibt er lange knackig und welkt nicht so schnell. Weintrauben sind im Kühlschrank ein erfrischender Snack, der besonders gut schmeckt, wenn er schön gekühlt ist. Und auch Radieschen bleiben auch im Kühlschrank länger knackig.

Somit ist klar: Der Kühlschrank ist kein Alleskönner. Wer seine Lebensmittel kennt, kann sie besser lagern und somit Geldbeutel und Umwelt schonen. Also: Nicht alles blind ins Kalte packen – manche Lebensmittel mögen es einfach lieber gemütlich warm.