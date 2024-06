Lidl: Konkurrenz schaut ganz genau hin – jetzt ist alles klar!

Um den Einkauf von Lebensmitteln kommt keiner drum herum. Egal ob ein großer Wocheneinkauf oder der tägliche Gang in den Markt – der Kühlschrank in den eigenen vier Wänden muss gefüllt werden.

Einige Verbraucher haben dafür ihren favorisierten Laden – wie zum Beispiel Lidl. Der Discounter hat inzwischen eine große Bandbreite an Kunden aufgebaut. Das ist auch der Konkurrenz nicht entgangen.

Lidl-Kunden können reichlich sparen

Dass die Kundschaft gerne bei Lidl einkaufen geht, könnte in erster Linie an der App des Discounters liegen. Das Unternehmen weist seine Käufer nicht nur auf bestimmte Rabattaktionen oder Angebote hin, sondern bietet über das Smartphone auch noch clevere Wege zum Sparen an – beispielsweise durch weitere Coupons oder das Sammeln von Treuepunkten.

Wie eine Studie der Simon-Kucher-Unternehmensberatung zeigt, führe das App-Angebot auf dem Handy zu häufigeren und auch höheren Einkäufen. Zum Teil seien sogar Zuwächse von bis zu 50 Prozent zu erwarten. Ebenfalls sollen Kunden auch dazu animiert werden, neue Produkte auszutesten. Und in dieser Hinsicht ist Lidl auf einem besonders guten Weg.

Lidl ist mit seiner App gut im Rennen

Der Discounter gilt mit seiner App-Strategie als absoluter Vorreiter. Rund 62 Prozent aller Befragten nutzen das Smartphone-Angebot des Unternehmens regelmäßig, um beim Einkauf zu sparen. Lediglich der Handelsriese Amazon hat mit 65 Prozent in Sachen Nutzung weiterhin die Nase vorn.

Doch was Lidl macht, entgeht der Konkurrenz natürlich nicht. So bietet auch Rewe mittlerweile seinen Kunden eine App an, die auch von 53 Prozent der Befragten genutzt wird. Das Drogerie-Unternehmen dm liegt mit 47 Prozent nur knapp dahinter. Doch das könnte sich schnell ändern. Immerhin ergab die Studie auch, dass Konsumenten schnell zu einem anderen Wettbewerber wechseln, falls es dort noch mehr Gratisaktionen oder Rabatte gibt.