Lidl: Können Pfand-Bons wirklich ablaufen? Discounter klärt Verfalls-Wirrwarr auf

am 06.10.2020 um 10:35

Viele kennen es: Nochmal schnell bei Lidl oder einem anderen Discounter einkaufen gehen und das Pfand wegbringen.

Nach dem Einkauf die Ernüchterung: Das Pfand ist zwar abgegeben, der Pfandbon steckt aber noch in der Hosentasche. Von der Hosentasche wandert der Bon in die nächste Schublade und wird erstmal vergessen.

Doch können Pfand-Bons nach einiger Zeit ablaufen? Lidl klärt auf.

Lidl: Können Pfand-Bons ablaufen?

Ein Lidl-Kunde war sich bei dieser Frage nicht sicher und wandte sich deswegen via Facebook direkt an den Discounter. „Wie lange kann man bei euch die Pfandbons einlösen“, fragte Rolf B. auf der Facebook-Seite von Lidl.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Da die Antwort des Social-Media-Teams etwas auf sich warten ließ, antworte ihm eine andere Userin sehr ausführlich und schrieb unter anderem: „Beispiel Lidl: Wartet der Kunde zu lange mit der Einlösung seines Pfandbons, läuft er Gefahr, das Flaschengeld nicht mehr erstattet zu bekommen. Die Registrierkassen des Discounters sind nach Angaben des Unternehmens 'aus abrechnungstechnischen Gründen' so programmiert, dass sie bei Bons, die über 30 Tage alt sind, einen Fehler anzeigen. Nicht selten verweigert das Kassenpersonal dann die Auszahlung des Betrags.“

Lidl: Pfand-Bons nur 30 Tage einlösbar?

Eine andere Facebook-Userin sagte dahingegen, dass ein Pfand-Bon bei Lidl drei Jahre lang einlösbar sei.

Doch was stimmt nun? Ob es wirklich nur 30 Tage oder eben drei Jahre sind, macht natürlich einen gewaltigen Unterschied.

Lidl antwortet dem Kunden

Lidl selbst brachte dann Licht insDunkel. „Unsere Pfandbons verfallen erst nach der allgemeinen Verjährungsfrist von drei Jahren“, so der Discounter. Allerdings müsse man den Bon in der angegebenen Filiale einlösen.

Lidl: Der Discounter klärt Verfalls-Wirrwarr um Pfand-Bons auf. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

„Der Strichcode auf dem Bon muss lediglich gut lesbar sein. Der Code kann zudem manuell von unseren Kollegen an der Kasse eingegeben werden“, so Lidl weiter.

Falls du also vergisst deinen Pfand-Bon an der Kasse abzugeben, musst du also nicht direkt wieder zum Discounter, sondern kannst dir ruhig etwas Zeit lassen. (gb)