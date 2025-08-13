Lidl-Kunden begehen täglich Fehler – „Wird’s in Deutschland niemals geben“

Jeden Tag erlebt dieser Filialleiter von Lidl, dass Kunden diesen einen Fehler begehen. Sie gehen nämlich tatsächlich davon aus, dass sie für nur 69 Cent ein Kilogramm Kirschen erhalten – ein Preis, von dem man in Deutschland nur träumen kann.

Der TikTok-User „Der Filialleiter“ teilt regelmäßig spannende Tipps und Empfehlungen, die er bei seiner Arbeit bei Lidl aufschnappt. In seinem neuesten Video berichtet er von einer Anekdote aus seinem Arbeitsalltag. Tatsächlich passiert es nämlich, dass Kunden diesen einen Fehler begehen.

Lidl-Kunden verwechseln die Preisangabe

Der Lidl-Filialleiter berichtet davon, dass dieser Fehler „mehreren Dutzend Kunden“ passiert – und das jeden Tag. Sie gehen nämlich wirklich davon aus, dass ein Kilogramm Kirschen nur 69 Cent kostet.

+++ Müller mit großer Neuerung! Das erwartet Kunden jetzt +++

Der Preis ist zwar utopisch, aber dieser Irrtum der Kunden hat einen Grund. Auf dem Preisschild über den Kirschen steht immerhin genau diese Summe. Jedoch lohnt sich ein genauerer Blick, denn ebenfalls ist auf dem Schild vermerkt, wenn auch in deutlich kleinerer Schrift, dass der Preis für 100 Gramm gilt. Wer dagegen ein Kilogramm möchte, muss an der Lidl-Kasse mit einem Preis von 6,90 Euro rechnen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Verwechslung, die für den TikTok-User kaum nachzuvollziehen ist. Immerhin ist 69 Cent für ein Kilogramm Kirschen ein Preis, der nur schwer zu glauben ist. Der Lidl-Filialleiter ist überzeugt: „Diesen Preis wird’s in Deutschland niemals geben.“ Trotzdem erlebt er täglich, dass bis zu 30 Kunden davon überzeugt sind, dass die Kirschen zu diesem unglaublichen Preis angeboten werden.

+++ Kassiererin erkennt es sofort: Kunden von Edeka, Aldi & Co. können es nicht verheimlichen +++

TikTok-Nutzer fordern einheitliche Angaben

In den Kommentaren auf TikTok sind die Meinungen geteilt. Viele Nutzer können ebenfalls nicht nachvollziehen, wie es zu der Verwechslung kommen kann. Verwirrt schreibt ein Nutzer: „Auf dem Schild steht doch 0,69€ für 100g. Leute, lesen hilft“. Und auch eine andere Userin merkt an: „Da steht doch auf dem Schild ganz deutlich 100 Gramm.“

Viele Kunden kritisieren jedoch auch Lidl für die Ausschilderung, denn diese kann für Kunden verwirrend sein. Ein Nutzer wirft dem Discounter sogar vor: „Wenn man die Einheiten wechselt, verwirrt das den Kunden, und das ist so gewollt.“ Immer wieder wird deswegen in den Kommentaren die Forderung laut, dass Supermärkte und Discounter ihre Preise einheitlich angeben sollten, also zum Beispiel immer für ein Kilogramm, um solche Missverständnisse zu vermeiden.