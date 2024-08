Lidl, Kaufland & Co: US-Amerikaner sucht besten deutschen Supermarkt – ein Detail entscheidet alles

Jede Woche aufs Neue gehen unzählige Menschen zu Kaufland, Lidl und Co., um ihre Einkaufsliste von oben nach unten abzuarbeiten. Die meisten haben dabei eine klare Präferenz, welchen Discounter oder Supermarkt sie dabei aufsuchen. In der Regel wird diese Entscheidung unter anderem anhand der Entfernung vom eigenen Zuhause getroffen. Umso erstaunlicher ist es, dass dieser US-Amerikaner ganz andere Gründe für seine Präferenz erklärt.

Ryan – so heißt der Content Creator, der sich in seinem gleichnamigen Social Media-Account „ryaneatss“ durch die verschiedensten deutschen Produkte probiert. Seine Community kann sich in den sozialen Netzwerken anschließend seine ehrliche Reaktion zu den jeweiligen Lebensmitteln anschauen. Doch mit dieser Entscheidung des US-Amerikaners hätte mit Sicherheit keiner gerechnet.

Kaufland, Lidl und Co: Der erste Platz geht an…

Kaufland, Lidl oder doch eine der vielen anderen Supermarktketten? Welche der US-Amerikaner für sich als „die Beste“ deklariert hat, entscheidet er mit einem lustigen TikTok-Filter, in dem er die Unternehmen von eins bis zehn rankt. Nachdem er bei einigen Supermärkten kurz überlegen muss, fällt ihm diese Entscheidung relativ leicht. Und der erste Platz geht an…

Während Kaufland mit Platz 3 weit vorne mit dabei ist, landet Edeka bei dem US-Amerikaner auf dem drittletzten Platz. Mit Rewe auf Platz 2 und Aldi auf 5 wird bereits zu Beginn des Videos eine erste Präferenz von Ryan deutlich. Die Ränge füllen sich, doch den ersten Platz hat er sich für eine ganz besondere Kette aufgespart. Ganz nach dem Motto „Lidl auf die 1“ fällt seine Entscheidung schließlich auf den blau-gelben Discounter. Wieso Lidl jedoch so viel besser als Konkurrent Aldi abschneidet?

„Ohh okay, wir kennen alle das Saskia Wasser“, schwärmt er, als das Lidl-Logo auf seinem Bildschirm auftaucht. Kein Wunder, dass der Discounter mit solch einem Highlight in seinem Sortiment ganz oben landet. Welche weiteren Lebensmittel Ryan in seiner Zeit in Deutschland von Lidl, Kaufland und Co. noch so probiert, bleibt abzuwarten.