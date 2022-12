Lidl, Kaufland und Co: Wer DAS beachtet, vermeidet vor Weihnachten lange Schlangen

Kurz vor Weihnachten platzen die Supermärkte aus allen Nähten, bei Lidl, Kaufland und Co. gibt es zu Stoßzeiten ewig lange Wartezeiten und leere Regale. Das kann äußerst nervig sein.

Wer im Weihnachtsstress auf ein paar kleine Tipps achtet, der kann bei Lidl, Kaufland und Co. lange Schlangen vermeiden. Wir sagen dir, wie du ganz entspannt in die Weihnachtstage starten kannst.

Lidl, Kaufland und Co.: So wird der Weihnachtseinkauf entspannter

Lange Schlangen, leere Regale, Gedränge an der Fleischtheke – insbesondere in den Tagen vor Weihnachten wird es bei Lidl, Kaufland und Co. rappelvoll. Entspanntes Einkaufen in den Supermärkten und Discountern ist kaum noch möglich. Mit ein paar Tricks kannst du trotzdem ohne großen Stress einkaufen.

Das Wichtigste zuerst: Wer rechtzeitig einkaufen geht und seine Einkäufe gut plant, der spart sich viele Nerven. Der Einkaufszettel ist beim Weihnachtseinkauf dein bester Freund, Organisation ist alles.

Und auch der richtige Zeitpunkt spielt eine große Rolle. Die Supermärkte haben in der Regel zwar noch am 24. Dezember bis 14 Uhr offen, doch am Vormittag des Heiligen Abends sind lange Schlangen und leere Regale vorprogrammiert.

Das ist die beste Zeit zum Einkaufen

Die beste Zeit zum Einkaufen ist in den Tagen vor Weihnachten am frühen Morgen. Dort sind die meisten Menschen bei der Arbeit. Ab 12 Uhr, in der Mittagspause, dürfte der Ansturm erfahrungsgemäß größer werden und ab 17 Uhr ist dann kaum noch ein Durchkommen. Nicht verderbliche Waren können schon mehrere Tage im Voraus gekauft werden.

Weihnachtsgans, frischer Fisch oder leckeres Steak – an Weihnachten kommen in allen Haushalten die verschiedensten Leckereien auf den Tisch und genau die lassen sich meistens beim Metzger vorbestellen. Das erspart ebenfalls Zeit und Stress. Und auch Lieferdienste könnten für den ein oder anderen Berufstätigen eine Option sein.