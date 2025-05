Lidl & Kaufland: Kunde packt Tüte aus und glaubt es kaum – „Alles getoppt“

In Deutschland landen jährlich rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Diese alarmierende Zahl übermittelte das Statistische Bundesamt 2022 der EU-Kommission. Während private Haushalte mit rund 59 Prozent den größten Anteil an dieser Verschwendung haben, wollen Lidl und Kaufland nun reagieren, um den Verlust zu verringern.

Ihre Lösung? Eine ganz besondere Tüte. Kennst du sie schon?

Lidl: Rettertüte sorgt für Kunden-Begeisterung

Die Rede ist von der sogenannten Rettertüte. Was drin steckt? Äußerlich weniger perfekte, aber absolut genießbare Obst- und Gemüsesorten, die nicht mehr den Anforderungen des klassischen Supermarktregals entsprechen, aber noch lange nicht für die Tonne bestimmt sind. Und das Beste daran: Du hilfst nicht nur, Lebensmittel vor der Verschwendung zu retten, sondern schonst auch deinen Geldbeutel! So können Lidl-Kunden seit 2023 die Tüte für lediglich drei Euro erwerben.

Klingt gut? Finden andere auch. So berichten zahlreiche von ihren guten Erfahrungen. Beispielsweise schreibt ein User auf Facebook: „Heute Morgen konnte ich noch mal eine Rettertüte bei Lidl retten und diese hat meine erste noch mal getoppt.“ Und schnell wird klar, wieso: Seine Tüte war prall gefüllt mit allerlei Gemüse und Obst, darunter Champignons, Himbeeren, Spargel, Gurken, Bananen und Salat.

Kaufland: Rettertüte gibt es ab Mai 2025

Doch nicht nur Lidl bietet die beliebte Rettertüte an. Auch Kaufland wird ab Mai 2025 die Rettertüte in allen Filialen anbieten (>>> wir berichtet). So betont eine Pressesprecherin: „Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir dafür sorgen, dass Lebensmittel gegessen und nicht weggeworfen werden. Mit der Einführung der Rettertüten ist das jetzt leichter denn je: Lebensmittel retten und dabei auch noch Geld sparen.“

In der Tüte befindet sich – genau wie bei Lidl – eine bunte Mischung aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, deren Verpackung beschädigt wurde oder die aus dem Sortiment aussortiert wurden. Das Ganze wiegt bis zu fünf Kilogramm und kostet drei Euro.

