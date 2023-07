Erst Corona, dann Krieg: In den letzten Monaten und Jahren war der Einkauf kein Vergnügen. Die Preise für Lebensmittel und Alltags-Artikel waren rasant gestiegen – auch bei Lidl und Kaufland.

Doch seit diesem Jahr erfährt das Portemonnaie wieder etwas Entspannung. Nun gibt es die nächste gute Nachricht an der Preisfront: Lidl und Kaufland senken die Preise für zahlreiche alltägliche Produkte.

Horrende Preissteigerungen in allen Regalen prägten die Jahre 2020 bis 2022. In den meisten Fällen konnten die Supermärkte und Discounter nicht einmal was dafür. Inflation und Rohstoffknappheit hatten die Kosten für die Produktion fast aller Waren in die Höhe schnellen lassen. Den Unternehmen blieb oft nichts anderes übrig, als die gestiegenen Kosten in Teilen an die Kunden weiterzugeben.

Doch im Jahr 2023 entspannt sich die Lage langsam. Seit Anfang des Jahres hat Lidl bereits bei rund 1.300 Produkten die Preise senken können. Nun kommen die nächsten hinzu. Sonnenblumenöl, durch die Ukraine-Krise zeitweise knapp und extrem teuer, wird wieder günstiger. Zumindest das der Eigenmarke. Ebenso das Toilettenpapier, das in der Coronakrise zum Renner wurde, Honig und Waschmittel – alles von der Lidl-Eigenmarke.

Auch Kaufland hat gute Nachrichten und dreht die Preisschraube wieder nach unten. Auch hier gibt es Entspannung bei Sonnenblumenöl und Toilettenpapier, außerdem bei Mayonnaise und Spülmittel. Kaufland konnte ebenso inzwischen über 1.600 Produkte wieder günstiger anbieten als im vergangenen Jahr. Die beste Nachricht: Lidl und Kaufland versprechen, dass die Preissenkungen dauerhaft sind.