Diese Produkte bei Lidl, Kaufland und Co. sollten Kunden besonders im Auge behalten – sie machen am häufigsten krank

Lebensmittelrückrufe sorgen immer wieder für Schlagzeilen und verunsichern Verbraucher. Doch welche Produkte sind besonders betroffen, und warum?

Eine aktuelle Analyse gibt Einblicke in die größten Risiken, mit denen Kunden bei Lidl, Kaufland und Co. konfrontiert werden.

Rückrufe bei Lidl, Kaufland und Co.: Obst im Fokus

Lebensmittelrückrufe gehören in Deutschland zum Alltag und bergen erhebliche Gesundheitsrisiken. Eine Analyse der Plattform „Lebensmittelwarnung.de“ zeigt die häufigsten Ursachen. Fremdkörper wie Metall- oder Plastikstücke sind besonders problematisch, sie führten in den letzten Monaten zu 35 Prozent aller Rückrufaktionen. Die Auswertung umfasst laut „chip.de“ auch häufig betroffene Lebensmittelkategorien.

++ Thematisch passend: Neue Mogelpackung enthüllt! Kunden von Edeka, Kaufland und Co. erfahren es jetzt ++

Krankheitserreger wie Salmonellen und Listerien sorgen für 20,64 Prozent der Rückrufe. Diese Keime verursachen schwere Magen-Darm-Erkrankungen und stellen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Pestizidrückstände wurden in 18,7 Prozent der Fälle festgestellt, während Schadstoffe bei 25 Prozent der Rückrufe problematisch waren. Auch in den Filialen von Lidl, Kaufland und Co. tauchen immer wieder betroffene Produkte auf.

Kundenhinweise zu Lidl, Kaufland und Co.: Was zurückgerufen wurde

Bestimmte Produkte sind häufiger betroffen. Laut der Analyse steht Obst und Gemüse mit 42 Prozent an der Spitze der Rückrufstatistik. Süßwaren machen 15 Prozent der Fälle aus, während Babynahrung und Milchprodukte auf acht Prozent kommen. Auch bei Lidl, Kaufland und Co. wird regelmäßig warnend auf belastetes Obst oder Süßwaren hingewiesen, wie jüngste Fälle zeigen.

Erst kürzlich rief der Hersteller Becky’s B.V. die Süßigkeit „Eiscreme Summer Pops“ zurück. Ihre sensorischen Abweichungen machten einen sicheren Verzehr unmöglich. Rückrufaktionen durch Lidl, Kaufland und Co. sollen Verbraucher schützen, doch die Liste betroffener Produkte bleibt lang. Vorsicht ist bei Obst, Süßwaren und Babynahrung dringend geboten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.