Lidl, Kaufland und Co.: Neue Konkurrenz auf dem Vormarsch? Deutsche Kunden werden hellhörig

Im Kampf um die besten Angebote konkurrieren Lidl und Kaufland mit vielen anderen Discountern und Supermärkten. Gerade mit Blick auf die Inflation profitieren die Kunden davon enorm. Wer Preise und Angebote vergleicht, der kann auch in Zeiten wie diesen sparen.

Lidl, Kaufland und Co. dürften nun allerdings mit Argusaugen verfolgen, was in London vor sich geht. Denn dort befindet sich ein potenzieller Konkurrent auf dem Vormarsch. Da werden auch die deutschen Kunden hellhörig.

Lidl, Kaufland und Co.: Amazon steigt ein

Die Rede ist von niemand Geringerem als Versandriese Amazon. Offenbar denkt das Unternehmen von Jeff Bezos darüber nach, in den stationären Einzelhandel einzusteigen. Dafür hat Amazon nun unter dem Namen „Amazon Fresh“ im Großraum London rund 15 Test-Filialen eröffnet.

++ Aldi, Edeka, Lidl und Co: Kundin zeigt mit Video Auswirkungen von Inflation – „Katastrophe“ ++

Der Verdacht liegt nahe, dass Amazon nach einem erfolgreichen Test stark expandieren könnte. Auch Deutschland könnte ein Ziel sein. Der enorme Konkurrenzkampf zwischen Lidl, Kaufland und Co. bekäme damit einen weiteren Wettbewerber.

So sehen die Deutschland-Pläne aus

Allerdings gibt man sich beim Versandriesen noch zurückhaltend. Auf Anfrage dieser Redaktion teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit, dass man „für Deutschland hierzu keine Ankündigung gemacht“ habe.

Nach einer gänzlichen Absage an Pläne von „Amazon Fresh“ klingt das zwar nicht, doch will sich das Unternehmen aktuell offensichtlich noch nicht tiefer in die Karten schauen lassen. Ob der neue Einzelhandel also auch hierzulande bald sein Debüt feiert, bleibt abzuwarten.

Lidl, Kaufland und Co.: Das wird getestet

Dazu dürfte man die Testphase in London noch abwarten wollen. Dort experimentiert man laut „echo24“ aktuell mit dem Sortiment, den Kassenformaten sowie den Preispunkten. Wie lange diese Phase geht, ist bisher nicht bekannt.

Hier mehr erfahren:

Dass es Amazon als möglicher neuer Konkurrent für Lidl oder Kaufland ernst meint, zeigt allerdings eine Aussage des CEO Andy Jassy in der „Financial Times“. Man hoffe, dass man 2023 ein Format habe, mit dem man groß rauskommen will, sagt er.