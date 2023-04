Lidl, Kaufland und Co.: Kunden trauen ihren Augen kaum – Preis-Hammer im Kühlregal!

In den letzten Monaten gingen die Preise bei Lidl, Kaufland und Co. ja eigentlich nur in eine Richtung: steil nach oben. Doch das könnte jetzt ein Ende haben. Es gibt anscheinend eine Entspannung auf bestimmten Rohstoffmärkten.

Daher überraschen uns Lidl, Kaufland und Co. nun mit Preissenkungen bei einem beliebten Produkt aus dem Kühlregal. Welches das ist und ob noch andere Läden mitziehen, erfährst du jetzt bei uns.

Lidl, Kaufland und Co.: Endlich sinken die Preise wieder

Die Verbraucher haben lange darauf gewartet, denn in der letzten Zeit mussten sie immer tiefer in die Tasche greifen, wenn es um den Wocheneinkauf bei Lidl, Kaufland und Co. ging. Aber jetzt heißt es endlich: Die Preise fallen wieder!

Zumindest haben Lidl und Kaufland, die beide zur Schwarz-Gruppe gehören, die nächste Preissenkungsrunde eingeläutet. Vor Kurzem stand ja plötzlich die Butter wieder für weniger Geld in allen Regalen. Nun wird ein weiteres beliebtes Produkt aus dem Kühlregal günstiger: der Käse. Bei Lidl heißt es, dass nun dauerhaft der Preis von zahlreichen Käseartikeln gesenkt wird. Ein Beispiel ist hier der Edamer in Scheiben. Die 400-Gramm-Packung kostet nur noch 2,99 Euro anstatt 3,49 Euro. Das entspricht einer Reduktion von fast 15 %. Ähnlich sieht es bei Kaufland aus. In einer Pressemitteilung des Unternehmens wird klar gesagt, dass auch hier der Preisvorteil durch die gesunkenen Rohstoffpreise an die Kunden weitergegeben wird. Der Gouda in Scheiben der Eigenmarke K-Classic wird nun ebenfalls für 2,99 Euro statt 3,49 Euro angeboten. (Welche Tricks die Läden draufhaben, um uns als Kunden zu verführen, kannst du hier nachlesen.)

Ziehen andere Geschäfte jetzt nach?

Nach Lidl und Kaufland zieht direkt der Discounter Aldi nach. Auch hier sinken die Käse-Preise nun deutlich. Der Hofburger Reibekäse im 250-Gramm-Beutel kostet ab jetzt zum Beispiel nur noch 2,19 Euro anstatt 2,59 Euro. Das entspricht sogar einer Preis-Minderung von etwas über 15 %.

Da bleibt doch die Hoffnung, dass sich dieses Phänomen jetzt häufiger blicken lässt. Und wir wieder etwas entspannter einkaufen gehen können.