Lidl-Kundin steht an Kasse und wird plötzlich auf etwas hingewiesen – Discounter erinnert an Änderung

Der Discounter gehört zu den beliebtesten in Deutschland, Tausende Kunden verzeichnet Lidl täglich. Ist doch klar, dass es da einige Kunden gibt, die unzufrieden sind – und das ist auch gut so! Denn hätte sich DIESE Kundin nicht über Lidl aufgeregt, wäre man nicht an diese Änderung erinnert worden...

Lidl-Kundin steht an Kasse und wird plötzlich auf etwas hingewiesen

Eine Kundin schreibt auf der Facebook-Seite von Lidl über ihr Einkaufserlebnis – und schließt bereits mit Lidl für immer ab! Die Frau schreibt: „Ich gehe nicht mehr in den Lidl, da wird der Blumenkohl an der Kasse gewogen. Am Platz stand nur der nicht zu erkennende Kilopreis. An der Kasse dann das große Erwachen, über drei Euro für einen Blumenkohl! Als ich ihn dann nicht wollte, machte mich die Kassiererin auch noch blöde an.“

Lidl hat seit Januar eine Änderung vorgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Puh, gleich mehrere Frustpunkte. Ein Kilopreis, der nicht zu erkennen ist. Ein Blumenkohl, der nicht in der Gemüseabteilung abgewogen werden kann. Ein dann für die Kundin völlig überzogener Preis. Und zum Abschluss auch noch eine Kassiererin, die einen Kundenwunsch abwatscht. Eine Kombination, die sicher den einen oder anderen Kunden dazu bewegen kann, vorerst nicht mehr bei Lidl einzukaufen.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Lidl erinnert an wichtige Änderung

Und das lässt Lidl so nicht stehen! Das Social-Media-Team des Discounters antwortet der Kundin. Und erinnert auch noch an eine wichtige Änderung: „Vielen Dank für dein Anliegen. Wir können dir mitteilen, dass seit Anfang Januar 2020 die Änderung in Kraft getreten ist, dass der Blumenkohl ab sofort an der Kasse gewogen wird und nicht mehr als Stückartikel berechnet wird. Natürlich hast du die Möglichkeit, die Blätter vor dem Wiegen und Bezahlen an der Kasse zu entfernen und diese im dafür vorgesehenen Mülleimer in der Obst- und Gemüseabteilung zu entsorgen.“

So könne das Gewicht reduziert und damit auch der Kaufpreis verringert werden. Der Discounter will noch zusätzlich wissen, in welcher Filiale die Kundin einkaufen war. Man werde dann entsprechende Rückmeldung geben.

Na, die Hauptsache ist doch, dass andere Kunden nun kein böses Erwachen an der Kasse erleben und deshalb Lidl für immer den Rücken kehren... (mg)

Was ist denn jetzt los? Das dachte sich wohl ein Lidl-Kunde, als er am Gemüse-Regal vorbeiging. Denn dort lag etwas, das den Mann zum Toben brachte. Sofort schnappte er sich sein Smartphone und machte ein Foto seines Fundes. Das postete er bei Twitter, verlinkte Lidl. Mit seiner Meinung war er definitiv nicht alleine. Hier erfährst du alle Details!