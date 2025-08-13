Lidl nimmt Änderungen an Kassen vor – es geht ums Bargeld

Karten raus – oder doch lieber Kleingeld? Bei Lidl wird die Wahl bald einfacher. Denn was bislang vielen Kunden sauer aufgestoßen ist, wird nun endlich geändert: An den Kassen wird sich offenbar bald etwas ändern.

Der Discounter rüstet nämlich technisch auf und plant Großes – mit über 200 weiteren Filialen bis Februar 2026.

Lidl sattelt um – es betrifft die Kassen

Und was 2023 als kleine Testreihe begann, entwickelt sich jetzt zum bundesweiten Kassenschwung: Das „Scan & Go“-System, bei dem Kunden ihre Produkte selbst scannen und bezahlen, wird massiv ausgebaut – und endlich auch für Bargeld-Fans geöffnet.

Bislang galt: Nur Karte, App oder digitales Wallet – Bargeld konnte man am SB-Terminal nicht nutzen. Grund dafür: ein kniffliges technisches Problem mit dem Bon-Druck. Doch jetzt bietet Lidl eine clevere Lösung: Der Kassenbon wird digital an eine neue Servicekasse übermittelt, wo die Barzahlung dann abgeschlossen wird.

Mehr Kundenbetreuung – weniger Wartezeit

Die ersten Filialen testen das System bereits, und in anderen Ländern läuft das Modell schon erfolgreich. Statt auf futuristischen Schnickschnack setzt Lidl dabei auf Praktikabilität: Die neuen Servicekassen sind laut der „Lebensmittelzeitung“ schlicht, aber funktional – und auch geeignet für Retouren oder Spezialprodukte wie CO₂-Zylinder.

Trotz Automatisierung will Lidl nicht an Personal sparen. Im Gegenteil: Die frei werdende Zeit soll für bessere Kundenbetreuung und mehr Ordnung in der Filiale genutzt werden. Die Idee: Weniger Warteschlangen, mehr Einkaufserlebnis.

Parallel dazu wird auch das „Scan & Go per Smartphone“ weiter ausgerollt. Wer mag, kann künftig direkt mit dem Handy scannen, bezahlen – und fertig. Aktuell läuft das erst an rund zehn Standorten, doch schon bald sollen es 200 sein. Als kleines Dankeschön gibt’s für Neukunden einen 5-Euro-Gutschein nach dem ersten mobilen Einkauf. Und damit niemand auf dumme Gedanken kommt: Lidl installiert in den mit SB-Kassen ausgestatteten Filialen neue Auslass-Schranken.

Die öffnen sich nämlich nur, wenn der Barcode auf dem Kassenbon – ob auf Papier oder digital über die Lidl-Plus-App – erfolgreich gescannt wird. Das soll Diebstählen einen Riegel vorschieben, nachdem bloße Kameraüberwachung in der Vergangenheit zu wenig Abschreckung bot.