Trotz gestiegener Kaffee-Preise sorgt Lidl für eine Überraschung bei den Kunden!

Lidl überzeugt nicht nur durch günstige Preise, sondern auch mit ausgezeichneter Qualität. Das zeigen aktuelle Testergebnisse aus der ÖKO-TEST und der Stiftung Warentest. Von Fruchtaufstrichen über Kaffeespezialitäten bis hin zu WC-Reinigern erhalten Lidl-Produkte Bestnoten – und das zu fairen Preisen.

Kunden dürfen sich über nachhaltige und qualitative Angebote freuen, die im Test glänzen. Insbesondere ein Produkt für Nespresso-Maschinen sorgt für positive Überraschungen. Was Lidl an Qualität zu bieten hat, erfährst du jetzt.

Lidl punktet mit Fruchtaufstrich und Kaffee

Bei Fruchtaufstrichen beweist Lidl, dass Genuss nicht teuer sein muss. Der „Maribel 50 % weniger Zucker, Erdbeer“ wurde von ÖKO-TEST in der Ausgabe 09/2025 mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Der geringe Zuckergehalt von 7,7 Gramm pro 30 Gramm sichert ihm Platz 1 im Test – und das als günstigstes Produkt.

Auch die „Bellarom Gold Lungo XXL“-Kapseln überzeugen. Die Stiftung Warentest vergab das Gesamturteil „gut (2,3)“ und kürte sie zum Preistipp. Kunden loben das kräftige Arabica-Aroma mit Schokoladennote, gepaart mit Nachhaltigkeit dank des „Rainforest Alliance“-Logos. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass zuletzt die Kaffee-Preise weiter anzogen und der Deutsche Kaffeeverband vor einem weiteren Anstieg warnte (mehr dazu hier >>>).

Lidl überzeugt auch in anderen Bereichen

Nicht nur im Lebensmittelbereich setzt Lidl Maßstäbe. Die „Alesto Kalifornischen Pistazien geröstet & gesalzen“ erhielten von ÖKO-TEST ebenfalls ein „sehr gut“. Schimmelpilzgifte oder andere Rückstände wurden darin keine gefunden.

Im Near-Food-Bereich punkten zwei WC-Reiniger der Lidl-Eigenmarke W5. Sowohl der „W5 WC-Reiniger Kraft Aktiv Zitronenfrische“ als auch der „W5 nature WC-Reiniger Zitrone“ schnitten in Tests mit „gut“ ab. Besonders hervorgehoben wurden die Materialverträglichkeit und die starke Kalklösekraft – bei unschlagbar niedrigen Preisen.

Lidl bleibt Maßstab für Qualität und Preis

Einmal mehr liefert Lidl den Beweis, dass Qualität und Nachhaltigkeit nicht teuer sein müssen. Ob im Food- oder Near-Food-Bereich – Kunden können auf Lidl-Produkte vertrauen. Wer Wert auf gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, kommt an Lidl nicht vorbei.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.