Lidl in England: Kundin schaut ins Kühlregal – was sie darin entdeckt, ist total abgefahren: „Das hat mir den Tag bei Lidl versüßt“

Das ist wirklich außergewöhnlich. In einer Lidl-Filiale in England ging eine Kundin kürzlich am Kühlregal vorbei. Als sie hineinsah, entdeckte sie etwas total Abgefahrenes, das ihr den Tag versüßte.

Lidl ist gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Schweden, Griechenland, sogar in den USA. Der Discounter hat seinen Schwerpunkt jedoch in Deutschland. Im Netz gibt es aber immer wieder auch einige interessante Lidl-Geschichten aus dem Ausland, wie diese hier.

Lidl-Kundin entdeckt einzigartiges „Produkt“

Am 24. Januar ging eine Lidl-Kundin einkaufen und war erstaunt, als sie ein einzigartiges „Produkt“ Kühlregal sah. Sofort nahm sie ihr Smartphone, machte ein Foto von ihrem Fund und postete es bei Twitter.

Auf dem Bild waren in dem Regal mehrere Produkte zu sehen: Eine Toffee-Pecannuss-Rolle, Kuchen und Kartoffel-Gratin. Aber Moment mal. Dort war etwas, dass eigentlich nicht zum Sortiment von Lidl gehört.

Zwischen den eisgekühlten Waren saß ein kleiner Schneemann und lächelte fröhlich vor sich hin. Die Kundin, die den Schnappschuss postete, schrieb dazu: „Das hat mir den Tag bei Lidl versüßt.“

Den kleinen Schneemann schien ein anderer Kunde draußen gebaut und einfach in die Kühlung gestellt zu haben. Nicht nur die Finderin, auch andere Nutzer erfreute dieser Post auf Twitter.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Eine Frau postete ein ähnliches Foto, aber von ihrer eigenen Kühltruhe. Über einer Tüte Tiefkühl-Himbeeren saß ebenfalls ein kleiner Schneemann in einer Schale. Der hatte sogar ein Stöckchen als Arm bekommen.

Keine schlechte Idee, um die Werke der Kinder aufzubewahren. Der Lidl-Schneemann erfreut so hoffentlich noch weitere Kunden. (ldi)

