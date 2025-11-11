Neue Hype-Produkte bei Lidl – jetzt erfahren es die Kunden

Lidl muss sich genauso wie die Konkurrenz an aktuellen Trends orientieren. Man möchte schließlich nicht Aldi, Action & Co. hinterherhinken. Wer einmal den Anschluss verliert, der gilt vor allem bei der jüngeren Kundengruppe schnell als veraltet und „outdated“.

Trendige Produkte mit ins Sortiment aufzunehmen oder selbst mit Eigenkreationen für neue Hypes zu sorgen, wird daher auch für Lidl immer wichtiger. Daher hat diese Redaktion mal beim Discounter nachgehakt: Wie macht Lidl eigentlich neue Trends für seine Filialen aus und wie geht der Lebensmittelhändler dabei vor?

Lidl orientiert sich an aktuellen Trends

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat uns Lidl erklärt, sich sowohl nach aktuellen Trends als auch nach Kundenwünschen zu richten, wenn es um die Verbesserung und Erweiterung des eigenen Angebots gehe. Produktinnovationen spielen dabei natürlich auch eine Rolle, betonte eine Sprecherin uns gegenüber.

„Dabei nutzen wir – neben dem Austausch mit Lieferanten – Social-Media-Plattformen und das Kunden-Feedback, um aktuelle Trends, einschließlich Ernährungs- und Produkttrends, zu identifizieren. Unser Social-Media-Bereich und der Kundenservice arbeiten eng mit dem Einkauf zusammen“, heißt es weiter.

Lidl lässt sich nicht in die Karten blicken

Was so als nächste Produkte im Raum stehen, will Lidl allerdings noch nicht verraten. Zur zukünftigen Sortimentsgestaltung hält sich der Discounter wie gewohnt bedeckt. Doch Kunden dürfen gespannt sein, da Lidl immer wieder neue Food- oder Non-Food-Trends bedient.

